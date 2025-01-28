Популярный российский актер снялся в топовом американском сериале

Российский актер Юрий Колокольников, снявшийся в фильмах «Мастер и Маргарита и „Довод“, сериале „Игра престолов“ и в других проектах, принял участие в съемках топового американского сериала „Белый лотос“. На данный момент неизвестно, какую роль он получил, сообщили журналисты.
«Юрий Колокольников в трейлере третьего сезона самого главного сериала на планете прямо сейчас», — передает telegram-канал «ШишКИНО». Отмечается, что на данный момент информации об участии актера в сериале в открытых источниках не появлялось, трейлер также пока не вышел.
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