Популярный российский актер снялся в топовом американском сериале

Актер Колокольников снялся в третьем сезоне американского сериала «Белый лотос»
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Колокольников снялся в популярном американском сериале
Юрий Колокольников снялся в популярном американском сериале Фото:

Российский актер Юрий Колокольников, снявшийся в фильмах «Мастер и Маргарита и „Довод“, сериале „Игра престолов“ и в других проектах, принял участие в съемках топового американского сериала „Белый лотос“. На данный момент неизвестно, какую роль он получил, сообщили журналисты. 

«Юрий Колокольников в трейлере третьего сезона самого главного сериала на планете прямо сейчас», — передает telegram-канал «ШишКИНО». Отмечается, что на данный момент информации об участии актера в сериале в открытых источниках не появлялось, трейлер также пока не вышел. 

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Российский актер Юрий Колокольников, снявшийся в фильмах «Мастер и Маргарита и „Довод“, сериале „Игра престолов“ и в других проектах, принял участие в съемках топового американского сериала „Белый лотос“. На данный момент неизвестно, какую роль он получил, сообщили журналисты.  «Юрий Колокольников в трейлере третьего сезона самого главного сериала на планете прямо сейчас», — передает telegram-канал «ШишКИНО». Отмечается, что на данный момент информации об участии актера в сериале в открытых источниках не появлялось, трейлер также пока не вышел. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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