Скончался самый молодой министр в истории СССР Михаил Шкабардня

Скончался бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня. На момент смерти мужчине было 94 года.
«Это [произошло] вчера ночью глубокой в 23:20», — рассказала его дочь Алла. Ее слова передает РИА «Новости».
По информации telegram-канала Shot, следов насилия на теле погибшего не обнаружено. Сообщается, что Шкабардня долгое время боролся с онкологией.
Шкабардня был самым молодым министром в истории СССР. Он занимал должность управляющего делами Совета министров СССР с 1989 по 1990 год и ушел на пенсию с этого поста, отказавшись входить в Кабинет министров. Он известен своим значительным вкладом в советскую промышленность и государственное управление.
За выдающиеся заслуги в создании и проведении испытаний многоразовой ракетно-космической системы «Энергия — Буран» Шкабардне было присвоено звание Героя Социалистического Труда по указу президента СССР 30 декабря 1990 года. Кроме того, он был награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими высокими государственными наградами.
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