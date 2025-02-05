Московский вокзал проверяют из-за угрозы минирования

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Павелецкий вокзал проверяют после сообщения о минировании (архивное фото)
Павелецкий вокзал проверяют после сообщения о минировании (архивное фото) Фото:

В центре Москвы на предмет минирования проверяют Павелецкий вокзал. Об этом рассказали журналистам в экстренных службах. 

«Силовики проверяют Павелецкий вокзал в центре Москвы из-за анонимной угрозы „минирования“», — передает РИА Новости. Они ссылаются на сообщения служб. 

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В центре Москвы на предмет минирования проверяют Павелецкий вокзал. Об этом рассказали журналистам в экстренных службах.  «Силовики проверяют Павелецкий вокзал в центре Москвы из-за анонимной угрозы „минирования“», — передает РИА Новости. Они ссылаются на сообщения служб. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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