Московский вокзал проверяют из-за угрозы минирования

Павелецкий вокзал проверяют после сообщения о минировании (архивное фото)
В центре Москвы на предмет минирования проверяют Павелецкий вокзал. Об этом рассказали журналистам в экстренных службах.
«Силовики проверяют Павелецкий вокзал в центре Москвы из-за анонимной угрозы „минирования“», — передает РИА Новости. Они ссылаются на сообщения служб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.