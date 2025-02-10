Человек упал на пути в московском метро

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В Москве упал человек на пути метрополитена
В Москве упал человек на пути метрополитена Фото:

В московском метро человек упал на пути, движение остановлено от «Серпуховской» до «Южной». Об этом сообщили в московском департаменте транспорта.

«На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути... Нет движения от „Серпуховской“ до „Южной“», — сообщили в telegram-канале дептранса Москвы. Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

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В московском метро человек упал на пути, движение остановлено от «Серпуховской» до «Южной». Об этом сообщили в московском департаменте транспорта. «На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути... Нет движения от „Серпуховской“ до „Южной“», — сообщили в telegram-канале дептранса Москвы. Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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