В Петербурге на развязке М-11 к Пулково начали строить фундамент

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Новая подъездная дорога создаст прямой и удобный въезд в аэропорт Пулково
Новая подъездная дорога создаст прямой и удобный въезд в аэропорт Пулково Фото:

По поручению Президента Российской Федерации в рамках расширения транспортной сети строится новая транспортная развязка, которая обеспечит прямой доступ к аэропорту Пулково. На данном этапе приступили к устройству фундаментов. Об этом сообщил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

«На трассе М-11 „Нева“ по поручению Президента строим транспортную развязку к аэропорту Пулково. Над созданием единых маршрутов в разных направлениях работаем планомерно», — написал в своем telegram-канале зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. 

Трасса М-11 уже сыграла значительную роль в улучшении транспортных связей между Санкт-Петербургом и другими крупными городами и регионами, включая Башкортостан и Севастополь. Создание бесшовного и бессветофорного маршрута значительно сократило время в пути и повысило безопасность дорожного движения.

На текущем этапе работы, компания «Автодор» приступила к устройству фундаментов для будущих путепроводов. Новая подъездная дорога, которая будет пересекать Пулковское шоссе, создаст прямой и удобный въезд в аэропорт Пулково. Это значительно упростит доступ к аэропорту, особенно учитывая постоянный рост пассажиропотока в регионе. Основное преимущество новой развязки — создание альтернативного маршрута к аэропорту Пулково, который позволит пассажирам экономить время при поездках в аэропорт и из него.

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По поручению Президента Российской Федерации в рамках расширения транспортной сети строится новая транспортная развязка, которая обеспечит прямой доступ к аэропорту Пулково. На данном этапе приступили к устройству фундаментов. Об этом сообщил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. «На трассе М-11 „Нева“ по поручению Президента строим транспортную развязку к аэропорту Пулково. Над созданием единых маршрутов в разных направлениях работаем планомерно», — написал в своем telegram-канале зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.  Трасса М-11 уже сыграла значительную роль в улучшении транспортных связей между Санкт-Петербургом и другими крупными городами и регионами, включая Башкортостан и Севастополь. Создание бесшовного и бессветофорного маршрута значительно сократило время в пути и повысило безопасность дорожного движения. На текущем этапе работы, компания «Автодор» приступила к устройству фундаментов для будущих путепроводов. Новая подъездная дорога, которая будет пересекать Пулковское шоссе, создаст прямой и удобный въезд в аэропорт Пулково. Это значительно упростит доступ к аэропорту, особенно учитывая постоянный рост пассажиропотока в регионе. Основное преимущество новой развязки — создание альтернативного маршрута к аэропорту Пулково, который позволит пассажирам экономить время при поездках в аэропорт и из него.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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