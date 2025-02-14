В Иркутской области два человека пытались сжечь военную технику

В Иркутской области задержаны двое жителей, пытавшихся в январе 2025 года поджечь боевую технику в воинской части Ангарска с помощью бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Им предъявлено обвинение в попытке совершения теракта, сообщили в УФСБ РФ по Иркутской области.
«Установлены и задержаны двое граждан России, причастных к совершению теракта на территории воинской части в Ангарске», — говорится в заявлении. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что в результате атаки ни военная техника, ни личный состав не пострадали.
По данным следствия, задержанные также планировали собрать информацию о других военных объектах на территории города для организации поджогов. В ходе допроса они признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, с которыми общались через мессенджеры. За поджоги им обещали вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту попытки террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
Ранее был вынесен приговор трем жителям Воронежской области — Александру Филимонову, Руслану Власову и Ивану Игнатову. Они в 2022 году наладили контакт с украинскими спецслужбами и передавали им сведения о российских военных. Согласно приговору, одному из мужчин назначили 18 лет колонии строгого режима, двум другим — 14 лет, передает «Национальная служба новостей».
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