В Иркутской области два человека пытались сжечь военную технику

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ФСБ задержали двух злоумышленников, которые действовали по наводке спецслужб Украины
ФСБ задержали двух злоумышленников, которые действовали по наводке спецслужб Украины Фото:

В Иркутской области задержаны двое жителей, пытавшихся в январе 2025 года поджечь боевую технику в воинской части Ангарска с помощью бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Им предъявлено обвинение в попытке совершения теракта, сообщили в УФСБ РФ по Иркутской области.

«Установлены и задержаны двое граждан России, причастных к совершению теракта на территории воинской части в Ангарске», — говорится в заявлении. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что в результате атаки ни военная техника, ни личный состав не пострадали.

По данным следствия, задержанные также планировали собрать информацию о других военных объектах на территории города для организации поджогов. В ходе допроса они признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, с которыми общались через мессенджеры. За поджоги им обещали вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту попытки террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Ранее был вынесен приговор трем жителям Воронежской области — Александру Филимонову, Руслану Власову и Ивану Игнатову. Они в 2022 году наладили контакт с украинскими спецслужбами и передавали им сведения о российских военных. Согласно приговору, одному из мужчин назначили 18 лет колонии строгого режима, двум другим — 14 лет, передает «Национальная служба новостей». 

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В Иркутской области задержаны двое жителей, пытавшихся в январе 2025 года поджечь боевую технику в воинской части Ангарска с помощью бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Им предъявлено обвинение в попытке совершения теракта, сообщили в УФСБ РФ по Иркутской области. «Установлены и задержаны двое граждан России, причастных к совершению теракта на территории воинской части в Ангарске», — говорится в заявлении. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что в результате атаки ни военная техника, ни личный состав не пострадали. По данным следствия, задержанные также планировали собрать информацию о других военных объектах на территории города для организации поджогов. В ходе допроса они признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, с которыми общались через мессенджеры. За поджоги им обещали вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту попытки террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Ранее был вынесен приговор трем жителям Воронежской области — Александру Филимонову, Руслану Власову и Ивану Игнатову. Они в 2022 году наладили контакт с украинскими спецслужбами и передавали им сведения о российских военных. Согласно приговору, одному из мужчин назначили 18 лет колонии строгого режима, двум другим — 14 лет, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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