Полиция ФРГ остановила танкер Arne по подозрению в повреждении подводного кабеля

Федеральная полиция Германии остановила танкер Arne под флагом Антигуа и Барбуды для проверки в Кильском канале. Экипаж судна опросили из-за подозрений в повреждении подводного кабеля возле острова Готланд.
«Федеральная полиция ФРГ остановила для проверки в Кильском канале ... танкер Arne», — сообщил ТАСС со ссылкой на DPA. По данным агентства, судно, направлявшееся из Санкт-Петербурга в Севилью, было временно задержано для допроса членов экипажа. После завершения опроса танкер получил разрешение продолжить свой маршрут через Кильский канал.
Проверка длилась несколько часов. Подозрения у ФРГ возникли из-за того, что грузовое судно может быть причастно к повреждению кабеля, поскольку на нем отсутствовал якорь.
Ранее шведское радио сообщало о повреждении подводного кабеля C-Lion 1 финской компании Cinia недалеко от Готланда. Повреждение кабеля, по данным компании Cinia, было незначительным и не повлияло на работу сетей. Однако это уже третий случай за последние месяцы.
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