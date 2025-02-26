Полиция ФРГ остановила танкер Arne по подозрению в повреждении подводного кабеля

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Германия подозревала танкер, шедший из Санкт-Петербурга, в повреждении подводного кабеля
Германия подозревала танкер, шедший из Санкт-Петербурга, в повреждении подводного кабеля Фото:

Федеральная полиция Германии остановила танкер Arne под флагом Антигуа и Барбуды для проверки в Кильском канале. Экипаж судна опросили из-за подозрений в повреждении подводного кабеля возле острова Готланд.

«Федеральная полиция ФРГ остановила для проверки в Кильском канале ... танкер Arne», — сообщил ТАСС со ссылкой на DPA. По данным агентства, судно, направлявшееся из Санкт-Петербурга в Севилью, было временно задержано для допроса членов экипажа. После завершения опроса танкер получил разрешение продолжить свой маршрут через Кильский канал.

Проверка длилась несколько часов. Подозрения у ФРГ возникли из-за того, что грузовое судно может быть причастно к повреждению кабеля, поскольку на нем отсутствовал якорь.

Ранее шведское радио сообщало о повреждении подводного кабеля C-Lion 1 финской компании Cinia недалеко от Готланда. Повреждение кабеля, по данным компании Cinia, было незначительным и не повлияло на работу сетей. Однако это уже третий случай за последние месяцы.

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Федеральная полиция Германии остановила танкер Arne под флагом Антигуа и Барбуды для проверки в Кильском канале. Экипаж судна опросили из-за подозрений в повреждении подводного кабеля возле острова Готланд. «Федеральная полиция ФРГ остановила для проверки в Кильском канале ... танкер Arne», — сообщил ТАСС со ссылкой на DPA. По данным агентства, судно, направлявшееся из Санкт-Петербурга в Севилью, было временно задержано для допроса членов экипажа. После завершения опроса танкер получил разрешение продолжить свой маршрут через Кильский канал. Проверка длилась несколько часов. Подозрения у ФРГ возникли из-за того, что грузовое судно может быть причастно к повреждению кабеля, поскольку на нем отсутствовал якорь. Ранее шведское радио сообщало о повреждении подводного кабеля C-Lion 1 финской компании Cinia недалеко от Готланда. Повреждение кабеля, по данным компании Cinia, было незначительным и не повлияло на работу сетей. Однако это уже третий случай за последние месяцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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