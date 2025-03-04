Премьер-министр Канады назвал Трампа умным парнем, совершившим с глупый поступок

В связи с вводом президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из Канады премьер-министр страны Джастин Трюдо назвал первого глупым. По словам премьера, американский лидер хочет разрушить канадскую экономику.
«Не в моих привычках соглашаться с Wall Street Journal. Однако они отметили, что ты очень умный, Дональд. Но этот шаг был довольно-таки глупым», — заявил Трюдо. Его слова приводит телеканал CBC.
Он добавил, что Канада никогда не станет частью Штатов. Сам же Трамп, по мнению Трюдо, стремится подорвать канадскую экономику, чтобы осуществить аннексию. Этот путь выбрало американское правительство, оно же решило поставить под угрозу рабочие места в США и увеличить цены для американских потребителей на товары первой необходимости, добавил канадский премьер.
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