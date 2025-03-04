В Петербурге афганец подал иск в суд, чтобы подтвердить проживание с женщиной

В Петербурге мужчина из Афганистана обратился в суд с иском о признании факта совместного проживания с женщиной, чтобы получить вид на жительство. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
«У нас тут мужчина просит в судебном порядке установить факт его проживания с женщиной. Смольнинский районный суд зарегистрировал заявление Карима с гражданством Переходное Исламское Государство Афганистан», — пишет руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро».
Карим, проживающий вместе с гражданкой РФ Настей и их двумя общими детьми, обратился с запросом на получение вида на жительство. Основанием для этого является факт того, что их ребенок — гражданин России. Для оформления вида на жительство необходимо представить в органы МВД документы, подтверждающие совместное проживание Карима с Настей и детьми. Однако у заявителя отсутствуют необходимые документы, поэтому он обратился в суд с просьбой установить эти факты. На данный момент заявление в производство не принято.
Интересный момент заключается в том, что Карим не стремится оформить официальный брак с Настей, что упростило бы процедуру подтверждения совместного проживания через получение свидетельства о браке. Суду предстоит разобраться в истории.
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