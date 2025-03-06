Shaman дали второй шанс на регистрацию бренда «Я русский»

Роспатент дал певцу Ярославу Дронову (Shaman) полгода для подачи пояснений и комментариев по товарному знаку «Я русский» после экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ему предоставляется шесть месяцев для представления своих пояснений и комментариев относительно выводов экспертизы», — сообщили в Роспатенте. Информацию приводит РИА Новости. В ведомстве отметили, что только через это время будет принято окончательное решение по регистрации бренда певца.
Ранее Роспатент отказал Дронову в регистрации товарного знака «Я русский», однако отказ был предварительным и его можно оспорить. Причиной отказа стали недовольство общественности и возражения депутатов Госдумы и движения «Ветераны России», которые считают, что использование слогана «Я русский» на спиртных напитках и средствах гигиены портит национальную идентичность и негативно сказывается на государственных символах.
Сам Дронов заявил, что подал заявку на регистрацию бренда 12 октября 2024 года, чтобы противостоять недобросовестному использованию названия своего хита. Он заявил, что отказ Роспатента гарантирует, что название песни «не достанется никому». Shaman отметил, что регистрация стала необходимостью из-за желания крупных предпринимателей использовать фразу в различных продуктах. Хоть он и знал о возможном отказе, подача документов была шагом для предотвращения нежелательного использования названия.
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