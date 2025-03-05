Shaman хотел, чтобы бренд «Я русский» не достался никому

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Я русский», чтобы привлечь внимание к недобросовестному использованию названия его хита. Он добавил, что отказ в регистрации дал гарантию, что название песни «не достанется никому».
«Отказ Роспатента мне в регистрации бренда дает гарантию, что название моей песни „Я русский“ не достанется никому», — сообщил Shaman в интервью РИА Новости. Он отметил, что подача документов в Роспатент стала необходимостью, поскольку множество крупных предпринимателей стремятся использовать фразу «Я русский» в алкогольной продукции, игрушках для взрослых и других товарах. По словам артиста, он изначально был осведомлен о том, что регистрация бренда может быть невозможна, но решился на этот шаг, чтобы предотвратить его использование другими лицами в нежелательных целях.
Ранее стало известно, что Роспатент отказал певцу в регистрации товарного знака «Я русский». Уточняется, что отказ является предварительным и может быть оспорен в дальнейшем. Основной причиной этого решения стало недовольство общественности, а также возражения со стороны депутатов Государственной Думы и движения «Ветераны России». Они обвинили Дронова в попытке монополизации национального слогана, что вызвало негативную реакцию и обеспокоенность в обществе по поводу возможного коммерческого использования ставшего уже символом фразы.
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