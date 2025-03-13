Лукашенко: тема урегулирования на Украине будет продолжена

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Лукашенко раскрыл темы будущих переговоров
Лукашенко раскрыл темы будущих переговоров Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос урегулирования конфликта на Украине будет вновь обсужден в ходе следующих раундов переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Он охарактеризовал прошедшие переговоры как насыщенные и продуктивные.

По словам главы Белоруссии, предметом обсуждения на встрече с Путиным была новая ситуация в украинском урегулировании. Лукашенко отметил, что переговоры продолжатся завтра и, при необходимости, в дальнейшем.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос урегулирования конфликта на Украине будет вновь обсужден в ходе следующих раундов переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Он охарактеризовал прошедшие переговоры как насыщенные и продуктивные. По словам главы Белоруссии, предметом обсуждения на встрече с Путиным была новая ситуация в украинском урегулировании. Лукашенко отметил, что переговоры продолжатся завтра и, при необходимости, в дальнейшем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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