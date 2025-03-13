Лукашенко: тема урегулирования на Украине будет продолжена

Лукашенко раскрыл темы будущих переговоров
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос урегулирования конфликта на Украине будет вновь обсужден в ходе следующих раундов переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Он охарактеризовал прошедшие переговоры как насыщенные и продуктивные.
По словам главы Белоруссии, предметом обсуждения на встрече с Путиным была новая ситуация в украинском урегулировании. Лукашенко отметил, что переговоры продолжатся завтра и, при необходимости, в дальнейшем.
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