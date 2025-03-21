Якушев перечислил меры поддержки для жителей Курской области

В Курскую область продолжает поступать гуманитарная помощь от партии «Единая Россия», которая взяла на себя обязательства по материально-техническому снабжению пунктов временного размещения. Об этом сообщает секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
«Сегодня продолжают поступать грузы в гуманитарный центр Единой России, и оттуда поставляются в этот сортировочный центр. Мы взяли на себя материально-техническое обеспечение ПВРов. Это холодильники, микроволновые печи, все, что было необходимо партия поставляла и продолжает поставлять», — передает слова Якушева telegram-канал ЕР.
Кроме того, секретарь генсовета партии передал гумпомощь в пункт временного размещения, расположенный на территории студенческого городка Государственного аграрного университета в Курске. В настоящее время здесь проживают около 500 человек из приграничных районов, включая детей, инвалидов и пенсионеров. Благодаря поддержке партии, жителям ПВР предоставляется трехразовое горячее питание, выдаются продукты, средства личной гигиены, а также предоставляется медицинская и психологическая поддержка. Для детей организованы условия для дистанционного обучения, а также созданы игровые и спортивные зоны. Кроме того, на территории обустроена прачечная.
Якушев также отметил, что «Единая Россия» доставила в Курскую область более 2,5 тысяч тонн гуманитарной помощи. В регионе на постоянной основе действуют 200 волонтеров от партии. Секретарь генсовета подчеркнул, что в гуманитарной миссии задействована вся партийная структура: региональные, местные и первичные отделения. В свою очередь, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн информировал о создании в области нескольких центров для формирования и сортировки помощи, указав на то, что «Единая Россия» начала эту работу с самого начала вторжения ВСУ на территорию региона.
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