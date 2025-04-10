Известной российской актрисе Светлане Немоляевой вызывали скорую помощь, после того, как у нее ухудшилось здоровье из-за проблем с сердцем. Тем не менее, несмотря на это женщина заявила, что выступит в этот же день в московском театре Маяковского в спектакле «Бешеные деньги». Об этом сообщает Mash.
«Родные вызвали врачей, которые оказали ей помощь на месте. Уже в 19:00 (по Москве) у Немоляевой запланирован спектакль 'Бешеные деньги' в московском театре Маяковского», — подтвердили родственники актрисы авторам канала. Немоляева не намерена его пропускать.
Это не первый случай, когда здоровье Немоляевой ставит под угрозу ее работу. Несмотря на проблемы со здоровьем актриса показывается на публике энергичной и активной. Она рассказала корреспонденту URA.RU, что не чувствовать возраста ей позволяет оптимизм и правильное питание.
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