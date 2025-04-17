Путин наградил Татьяну Буланову

17 апреля 2025 в 18:14 Размер текста - 17 +

Татьяна Буланова получила награду от Путина Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Президент России Владимир Путин наградил певиц Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на официальном портале публикования правовых актов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин наградил певиц Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на официальном портале публикования правовых актов.