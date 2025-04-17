Путин наградил Татьяну Буланову

Татьяна Буланова получила награду от Путина
Президент России Владимир Путин наградил певиц Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на официальном портале публикования правовых актов.
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