Путин наградил Татьяну Буланову

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Татьяна Буланова получила награду от Путина Фото:

Президент России Владимир Путин наградил певиц Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на официальном портале публикования правовых актов.

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Президент России Владимир Путин наградил певиц Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на официальном портале публикования правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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