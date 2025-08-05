В польском сейме разразился скандал из-за фразы «слава Украине»*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Польше заявили, что этот лозунг принадлежит нацистам
В Польше заявили, что этот лозунг принадлежит нацистам Фото:

В польском Сейме выражение «слава Украине» (Минюст внес лозунг «слава Украине» в перечень нацистских и запрещенных в РФ) прямо назвали нацистским приветствием. Об этом сообщил telegram-канал «Политика Страны».

«Мы имели пример позорного забывания бандеровского и нацистского. В польском Сейме такого еще не было», — заявил польский политик Роман Фриц, его слова приводит канал. 

Такое высказывание прозвучало после того, как депутат от правящей коалиции «Гражданская коалиция» Клаудия Яхира завершила свое выступление возгласом «Слава Украине». В мае президент Польши Анджей Дуда в интервью выразил возмущение украинским законодательством, которое, по его словам, оправдывает военные преступления, совершенные, в том числе, против польского населения в годы Второй мировой войны.

*Минюст внес лозунг «Слава Украине» в перечень нацистских и запрещенных в РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В польском Сейме выражение «слава Украине» (Минюст внес лозунг «слава Украине» в перечень нацистских и запрещенных в РФ) прямо назвали нацистским приветствием. Об этом сообщил telegram-канал «Политика Страны». «Мы имели пример позорного забывания бандеровского и нацистского. В польском Сейме такого еще не было», — заявил польский политик Роман Фриц, его слова приводит канал.  Такое высказывание прозвучало после того, как депутат от правящей коалиции «Гражданская коалиция» Клаудия Яхира завершила свое выступление возгласом «Слава Украине». В мае президент Польши Анджей Дуда в интервью выразил возмущение украинским законодательством, которое, по его словам, оправдывает военные преступления, совершенные, в том числе, против польского населения в годы Второй мировой войны. *Минюст внес лозунг «Слава Украине» в перечень нацистских и запрещенных в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...