В польском сейме разразился скандал из-за фразы «слава Украине»*

В польском Сейме выражение «слава Украине» (Минюст внес лозунг «слава Украине» в перечень нацистских и запрещенных в РФ) прямо назвали нацистским приветствием. Об этом сообщил telegram-канал «Политика Страны».
«Мы имели пример позорного забывания бандеровского и нацистского. В польском Сейме такого еще не было», — заявил польский политик Роман Фриц, его слова приводит канал.
Такое высказывание прозвучало после того, как депутат от правящей коалиции «Гражданская коалиция» Клаудия Яхира завершила свое выступление возгласом «Слава Украине». В мае президент Польши Анджей Дуда в интервью выразил возмущение украинским законодательством, которое, по его словам, оправдывает военные преступления, совершенные, в том числе, против польского населения в годы Второй мировой войны.
*Минюст внес лозунг «Слава Украине» в перечень нацистских и запрещенных в РФ
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