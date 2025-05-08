Трамп объявил о заключении сделки между США и Великобританией

США и Великобритания подписали новое соглашение о торговом партнерстве. Об этом сообщил президент Штатов Дональд Трамп.
«Мы достигли прорывной торговой сделки с Великобританией», — заявил Трамп. Его цитирует Белый дом на своем сайте. Соглашение предусматривает значительное расширение доступа американских товаров на британский рынок, в особенности продукции аграрного сектора, на сумму в несколько миллиардов долларов.
Президент США подчеркнул, что достигнутое сегодня соглашение с Великобританией является первым из ряда торговых соглашений, о которых администрация Трампа ведет переговоры на протяжении последних четырех недель. Кроме того, соглашение включает в себя исторические положения, которые предусматривают интеграцию экономической безопасности Великобритании и США.
Ранее Трамп сообщил, что Верховная рада Украины утвердила соглашение, связанное с редкоземельным металлами. По его словам, он планирует в ближайшее время связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает RT.
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