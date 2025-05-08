Трамп объявил о заключении сделки между США и Великобританией

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Трамп отметил, что подписанное соглашение расширяет доступ американских товаров на британский рынок
Трамп отметил, что подписанное соглашение расширяет доступ американских товаров на британский рынок Фото:

США и Великобритания подписали новое соглашение о торговом партнерстве. Об этом сообщил президент Штатов Дональд Трамп

«Мы достигли прорывной торговой сделки с Великобританией», — заявил Трамп. Его цитирует Белый дом на своем сайте. Соглашение предусматривает значительное расширение доступа американских товаров на британский рынок, в особенности продукции аграрного сектора, на сумму в несколько миллиардов долларов.

Президент США подчеркнул, что достигнутое сегодня соглашение с Великобританией является первым из ряда торговых соглашений, о которых администрация Трампа ведет переговоры на протяжении последних четырех недель. Кроме того, соглашение включает в себя исторические положения, которые предусматривают интеграцию экономической безопасности Великобритании и США.

Ранее Трамп сообщил, что Верховная рада Украины утвердила соглашение, связанное с редкоземельным металлами. По его словам, он планирует в ближайшее время связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает RT.

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США и Великобритания подписали новое соглашение о торговом партнерстве. Об этом сообщил президент Штатов Дональд Трамп.  «Мы достигли прорывной торговой сделки с Великобританией», — заявил Трамп. Его цитирует Белый дом на своем сайте. Соглашение предусматривает значительное расширение доступа американских товаров на британский рынок, в особенности продукции аграрного сектора, на сумму в несколько миллиардов долларов. Президент США подчеркнул, что достигнутое сегодня соглашение с Великобританией является первым из ряда торговых соглашений, о которых администрация Трампа ведет переговоры на протяжении последних четырех недель. Кроме того, соглашение включает в себя исторические положения, которые предусматривают интеграцию экономической безопасности Великобритании и США. Ранее Трамп сообщил, что Верховная рада Украины утвердила соглашение, связанное с редкоземельным металлами. По его словам, он планирует в ближайшее время связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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