Трамп заявил, что не является сторонником антироссийских санкций

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Трамп не сторонник санкций против РФ
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что не является сторонником антироссийских санкций, несмотря на то что в его время рассматривались новые ограничительные меры. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Трамп упоминал, что готов законопроект по поводу новых санкций, но сам он сторонник не санкций, а сторонник достижений тех или иных договоренностей», — заявил Ушаков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Кроме того, Трамп рассматривает Россию в числе приоритетных экономических партнеров для Штатов. В ходе телефонного разговора с Путиным Трамп выразил уверенность в существовании потенциала для расширения сотрудничества между двумя странами в экономической области.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По завершении беседы российский лидер сделал заявление для представителей СМИ. Разговор продолжался свыше двух часов, по оценкам обеих сторон, диалог отличался содержательностью, откровенностью и носил исключительно конструктивный характер. Подробнее — в материале URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что не является сторонником антироссийских санкций, несмотря на то что в его время рассматривались новые ограничительные меры. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. «Трамп упоминал, что готов законопроект по поводу новых санкций, но сам он сторонник не санкций, а сторонник достижений тех или иных договоренностей», — заявил Ушаков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Кроме того, Трамп рассматривает Россию в числе приоритетных экономических партнеров для Штатов. В ходе телефонного разговора с Путиным Трамп выразил уверенность в существовании потенциала для расширения сотрудничества между двумя странами в экономической области. Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По завершении беседы российский лидер сделал заявление для представителей СМИ. Разговор продолжался свыше двух часов, по оценкам обеих сторон, диалог отличался содержательностью, откровенностью и носил исключительно конструктивный характер. Подробнее — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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