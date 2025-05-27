Жительница Сочи ответит за помощь террористу «Крокуса»

В Сочи женщину обвинили в фиктивной постановке на учет террориста «Крокуса»
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Незаконно зарегистрированный гражданин участвовал в теракте в «Крокусе»
Незаконно зарегистрированный гражданин участвовал в теракте в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в фиктивной постановке на учет гражданина Таджикистана, который принимал участие в террористическом нападении, осуществленном в концертном зале Сити Холл» в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В ходе расследования уголовного дела о террористическом акте сотрудники полиции выяснили, что гражданин Таджикистана заплатил жительнице Сочи за фиктивное оформление регистрационного учета в принадлежащем ей доме», — сообщила пресс-служба на своем сайте. Там добавили, что мужчина связан терактом, совершенным в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске в 2024 году.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения. В случае вынесения обвинительного приговора женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года был совершен террористический акт. Преступники открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям, а затем подожгли помещение. В результате нападения погибли 145 человек.

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В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в фиктивной постановке на учет гражданина Таджикистана, который принимал участие в террористическом нападении, осуществленном в концертном зале Сити Холл» в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. «В ходе расследования уголовного дела о террористическом акте сотрудники полиции выяснили, что гражданин Таджикистана заплатил жительнице Сочи за фиктивное оформление регистрационного учета в принадлежащем ей доме», — сообщила пресс-служба на своем сайте. Там добавили, что мужчина связан терактом, совершенным в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске в 2024 году. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения. В случае вынесения обвинительного приговора женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года был совершен террористический акт. Преступники открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям, а затем подожгли помещение. В результате нападения погибли 145 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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