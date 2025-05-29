Кремль озвучил позицию по условиям перемирия с Украиной

Кремль не будет публично обсуждать условия перемирия с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В ходе конференц-колла журналисты напомнили Пескову о его заявлении накануне, согласно которому переговорные команды России и Украины продолжают работу над условиями для потенциального перемирия. Представитель Кремля подтвердил, что этот процесс действительно идет, однако подчеркнул, что обсуждать детали публично нецелесообразно. «Естественно, мы вчера говорили, что не будем публично обсуждать», — ответил Песков на соответствующий вопрос, передает корреспондент URA.RU.
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