Кремль озвучил позицию по условиям перемирия с Украиной

В Кремле отказались публично обсуждать условия для перемирия с Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков подтвердил, что работа над условиями перемирия идет
Песков подтвердил, что работа над условиями перемирия идет Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Кремль не будет публично обсуждать условия перемирия с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ходе конференц-колла журналисты напомнили Пескову о его заявлении накануне, согласно которому переговорные команды России и Украины продолжают работу над условиями для потенциального перемирия. Представитель Кремля подтвердил, что этот процесс действительно идет, однако подчеркнул, что обсуждать детали публично нецелесообразно. «Естественно, мы вчера говорили, что не будем публично обсуждать», — ответил Песков на соответствующий вопрос, передает корреспондент URA.RU. 

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Кремль не будет публично обсуждать условия перемирия с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В ходе конференц-колла журналисты напомнили Пескову о его заявлении накануне, согласно которому переговорные команды России и Украины продолжают работу над условиями для потенциального перемирия. Представитель Кремля подтвердил, что этот процесс действительно идет, однако подчеркнул, что обсуждать детали публично нецелесообразно. «Естественно, мы вчера говорили, что не будем публично обсуждать», — ответил Песков на соответствующий вопрос, передает корреспондент URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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