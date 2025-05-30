Умер один из самых легендарных советских разведчиков

Умер советский разведчик и ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Юшкевич
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Геннадию Юшкевичу было 97 лет
Геннадию Юшкевичу было 97 лет Фото:

В возрасте 97 лет скончался известный советский разведчик и ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Владимирович Юшкевич. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь на официальном Telegram-канале ведомства.

«Коллегия Министерства обороны Республики Беларусь выражает глубокие соболезнования родственникам и близким Геннадия Владимировича Юшкевича в связи с его кончиной. Геннадий Владимирович скончался на 98-м году жизни», — отмечается в опубликованном некрологе.

Во время Великой Отечественной войны Юшкевич, будучи подростком, присоединился к партизанскому движению. В 14 лет он стал бойцом диверсионно-разведывательной группы «Чайка», а уже к шестнадцатилетию вошел в состав знаменитой разведывательной группы «Джек» при 3-м Белорусском фронте, действовавшей в тылу противника. Он принимал участие в сражениях за Восточную Пруссию. За проявленное мужество Юшкевич был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, а также орденом Славы III степени, сообщается в официальном заявлении.

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В возрасте 97 лет скончался известный советский разведчик и ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Владимирович Юшкевич. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь на официальном Telegram-канале ведомства. «Коллегия Министерства обороны Республики Беларусь выражает глубокие соболезнования родственникам и близким Геннадия Владимировича Юшкевича в связи с его кончиной. Геннадий Владимирович скончался на 98-м году жизни», — отмечается в опубликованном некрологе. Во время Великой Отечественной войны Юшкевич, будучи подростком, присоединился к партизанскому движению. В 14 лет он стал бойцом диверсионно-разведывательной группы «Чайка», а уже к шестнадцатилетию вошел в состав знаменитой разведывательной группы «Джек» при 3-м Белорусском фронте, действовавшей в тылу противника. Он принимал участие в сражениях за Восточную Пруссию. За проявленное мужество Юшкевич был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, а также орденом Славы III степени, сообщается в официальном заявлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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