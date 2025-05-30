Умер один из самых легендарных советских разведчиков

В возрасте 97 лет скончался известный советский разведчик и ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Владимирович Юшкевич. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь на официальном Telegram-канале ведомства.
«Коллегия Министерства обороны Республики Беларусь выражает глубокие соболезнования родственникам и близким Геннадия Владимировича Юшкевича в связи с его кончиной. Геннадий Владимирович скончался на 98-м году жизни», — отмечается в опубликованном некрологе.
Во время Великой Отечественной войны Юшкевич, будучи подростком, присоединился к партизанскому движению. В 14 лет он стал бойцом диверсионно-разведывательной группы «Чайка», а уже к шестнадцатилетию вошел в состав знаменитой разведывательной группы «Джек» при 3-м Белорусском фронте, действовавшей в тылу противника. Он принимал участие в сражениях за Восточную Пруссию. За проявленное мужество Юшкевич был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, а также орденом Славы III степени, сообщается в официальном заявлении.
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