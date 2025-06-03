Беспилотники ВСУ атаковали Запорожскую и Херсонскую области в ночь на 3 июня. В результате обстрелов жители Запорожья остались без электричества из-за повреждения высоковольтное оборудования на севере региона. Электроснабжения также нет в 150 населенных пунктах Херсонской области. После массовой атаки ВСУ зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украину ждет «возмездие». Подробности атаки, реакция ведомств и местных жителей — в материале URA.RU.
Что произошло в Запорожской области: последствия
В результате атаки беспилотников со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. По данным главы Запорожской области Евгения Балицкого, это привело к полному отключению электроэнергии во всем регионе.
«В результате очередных обстрелов ВСУ повреждено высоковольтное оборудование на севере Запорожской области. В настоящий момент отсутствует электроснабжение на всей территории региона. Министерству энергетики поручено в кратчайшие сроки подготовить резервные источники электроэнергии», — сообщил Балицкий.
По его данным, сейчас без электроснабжения остаются 457 населенных пунктов, перебои с подачей электроэнергии затронули свыше 600 тысяч потребителей. Также продолжается отражение атак на юге региона. Несколько домов были повреждены обломками БПЛА.
Реакция ведомств на атаки в Запорожье
Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии, заявил Балицкий.
В «Россети» сообщили о проведении восстановительных работ по обеспечению электроснабжением жителей Запорожской и Херсонской областей после атаки беспилотных летательных аппаратов. По заявлению Евгения Балицкого, на местах происшествий работают специалисты энергетических служб и сотрудники МЧС. Все возгорания ликвидированы, а ремонтные бригады ГУП «Таврия-Энерго» и ПАО «Россети» приступили к устранению последствий аварий.
Для обеспечения функционирования социально значимых объектов организовано подключение к резервным источникам электропитания. Также применяются генераторы для поддержания водоснабжения и работы критической инфраструктуры.
Власти региона также уделили внимание вопросам снабжения автозаправочных станций топливом. На сегодняшний день в Запорожской области создан запас горючего, которого достаточно как минимум на 20 дней. Дефицит топлива отсутствует, все автозаправочные станции продолжают работать в штатном режиме, бензин имеется как на АЗС, так и на складах поставщиков.
Реакция жителей Запорожья на атаки ВСУ
Жители Запорожья активно обсуждают массовую атаку ВСУ на регион в соцсетях. Пользователи соцсетей обсуждают проходящие переговоры России и Украины, а также поддерживают друг друга. «Чего добиваются и только сегодня были переговоры», — пишет один из пользователей. Некоторые из них выражают свое негодование из-за активных атак со стороны ВСУ на фоне переговоров: «Что-то распоясались небратья» , -пишет другой пользователь. «Господи, убереги от беды. Крепитесь земляки», «Как обстановка в области? Свет появился где-то??» — появились комментарии в местных группах.
Что произошло в Херсонской области: последствия
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ атаковали регион. Российские ПВО отразили атаки аппаратов на новую подстанцию в Геническом районе, сколки сбитых БПЛА повредили объект.
Он также сообщил, что в результате атаки беспилотников нарушено электроснабжение в 150 населенных пунктах в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах. На данный момент без света находятся более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта. К резервным источникам питания подключили все критические объекты. Уточняется, что поврежденная подстанция обеспечивала несколько округов, в том числе Генический и Ивановский.
Утром 3 июня Министерство топливно-энергетического комплекса Херсонской области проинформировало о временном прекращении электроснабжения в Великолепетихском районе, а также частично — в Каховском и Горностаевском районах. Кроме того, перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в Верхнерогачикском районе, в частности в населенных пунктах Ушкалка, Бережанка, Михайловка, Бабино, Новый Рогачик и Новознаменка, а также в Чаплынском районе, где отключения затронули села Аскания-Новая, Ильинка, Питомник, Комыш, Маркеево и Веселое.
Реакция ведомств на атаки в Херсонской области
По информации Сальдо, на месте происшествия задействованы сотрудники энергетических служб и МЧС. Ожидается, что возгорание будет устранено в кратчайшие сроки. Специалисты уже оперативно разрабатывают схему альтернативного электроснабжения. Информация о развитии ситуации поступает в режиме реального времени. В своем telegram-канале он поблагодарил сотрудников МЧС, энергетиков и военную полицию за работу.
«Благодарю сотрудников МЧС, энергетиков и военную полицию за слаженные действия при ликвидации последствий атаки БПЛА в Геническом районе. Сработали быстро, четко, по месту. Энергетики оперативно начали восстановление схем подачи электроэнергии2. — написал Сальдо в соцсети.
Заявление Дмитрия Медведа после атаки ВСУ на Запорожье и Херсонскую область
Украину ждет «возмездие» за массированную атаку ВСУ на российские регионы, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. «Наша Армия активно наступает и продолжит наступление. Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, — исчезнут», — написал он.
Он подчеркнул, что переговоры в Стамбуле организованы не для поиска компромиссного решения, основанного на «неосуществимых требованиях», а с целью как можно скорее обеспечить победу российских вооруженных сил и полностью ликвидировать неонацистский режим. По словам Медведева, именно эта позиция отражена в российском меморандуме.
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