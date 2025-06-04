Путин назвал тему героизма российского воина ключевой в отечественной культуре

Президент России Владимир Путин заявил, что тема героизма российских воинов является ключевой для отечественной культуры. Эти слова являются частью приветственной телеграммы, в которой президент поздравил организаторов, участников и гостей XI Книжного фестиваля «Красная площадь» с открытием события.
По словам президента, в этом году центральной темой фестиваля стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества. «Тема героизма наших воинов — одна из констант отечественной культуры», — подчеркнул Владимир Путин. Его приветственная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля. Он отметил, что лучшие произведения военной прозы и поэзии, наполненные силой, правдой и искренними чувствами, представляют собой национальное достояние страны, сохраняют память о защитниках Родины и вдохновляют нынешних участников боевых действий.
Глава государства также отметил насыщенную программу фестиваля, которая позволяет посетителям погрузиться в атмосферу русского слова, познакомиться с новинками книжного рынка и услышать выступления известных артистов и театральных коллективов. Владимир Путин подчеркнул, что за прошедшие годы фестиваль стал одним из важнейших литературных событий страны, к которому проявляют интерес десятки тысяч читателей. В завершение своего обращения президент пожелал участникам фестиваля плодотворной работы и ярких впечатлений.
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