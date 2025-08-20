Назван условие, когда прекращается оформление загранпаспорта

Сотрудники МВД России приостановят оформление загранпаспорта, если гражданин не явится в ведомство в течение 15 календарных дней после получения электронного приглашения. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.
«МВД России приостановит работу с заявлением о выдаче заграничного паспорта, если заявитель не посетит ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения, в случае если заявление подавалось в электронном виде», — отметили в ведомстве. Информацию передает ТАСС.
В миграционной службе пояснили, что, если заявитель обратится в отдел МВД в течение шести месяцев со дня подачи заявления, повторная подача документов и дополнительная оплата госпошлины не потребуется. Если же с момента подачи прошло более полугода, оформление будет прекращено, и для повторного получения паспорта придется заново подать заявление и оплатить госпошлину. Изготовление загранпаспорта в отделении по месту постоянной регистрации требует до одного месяца, однако в отдельных случаях может доходить до трех.
