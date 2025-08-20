Панда Катюша отметит второй день рождения: судьба и миссия именинницы

Катюша — первая большая панда, родившаяся на территории России 24 августа 2023 года в Московском зоопарке. Ее появление стало результатом уникальной научно-дипломатической программы между Россией и Китаем и признано значимым событием в мировом зоосообществе. И совсем скоро Катюша отпразднует свой второй день рождения. Катюша стала любимицей посетителей, поэтому в честь ее дня рождения зоопарк всю неделю будет проводить праздничные мероприятия. Кроме того, сотрудники заранее вручили подарок — бамбуковую балалайку.
Исторический контекст: как панды оказались в Москве
Родители Катюши — большие панды Жуи (самец) и Диндин (самка) — прибыли в Московский зоопарк в апреле 2019 года в рамках празднования 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР. Передача животных была оформлена договором аренды сроком на 15 лет. Согласно межправительственному соглашению, все большие панды остаются собственностью Китая, а принимающая сторона несет полную ответственность за их содержание и благополучие.
Московский зоопарк модернизировал вольерный комплекс: были созданы климатические установки, поддерживающие постоянную температуру и влажность, системы вентиляции, бассейны и специальные конструкции для лазания.
Рождение Катюши
Разведение больших панд в неволе считается одной из самых сложных задач в зоологии. Самки способны к зачатию лишь 2-3 дня в году, а успешное спаривание требует идеальной совместимости партнеров. В апреле 2023 года специалисты Московского зоопарка провели серию знакомств Жуи и Диндин, и после четвертой попытки животные проявили взаимный интерес. Беременность Диндин длилась 162 дня — близко к максимальному сроку для вида.
Новорожденная Катюша весила 152 грамма — стандартный показатель для вида. Первые 3 месяца Диндин не отпускала детеныша от себя, что считается признаком успешного материнского инстинкта.
Финансовые аспекты: сколько стоит панда
Содержание панд в Москве оценивается в 25-30 млн рублей ежегодно. Основные расходы:
- 1. Питание: 40 кг свежего бамбука ежедневно;
- 2. Медицина: еженедельные анализы крови, УЗИ, витаминные курсы;
- 3. Логистика: доставка специального корма (листья эвкалипта, яблоки, витаминные лепешки) из Китая;
- 4. Охрана: круглосуточный мониторинг вольеров.
Публичная жизнь Катюши
В марте 2024 года Катюша впервые вышла в основной вольер. К этому моменту ее вес достиг 25 кг. Посетители могут наблюдать за ней ежедневно с 9:00 до 17:00. Для снижения стресса зоологи разработали специальный режим:
- Ограничение шума рядом с вольером;
- Постепенное увеличение времени на публике;
- Интерактивные игрушки (бамбуковые шары, ледяные глыбы с фруктами).
В феврале 2024 года Катюша стала символом фестиваля китайского Нового года в Москве. Акция «Имя Екатерина или костюм панды = бесплатный вход» привлекла более 12 000 посетителей.
Будущее: отъезд в Китай и программа разведения
По достижении 4 лет (2027 год) Катюша отправится в один из питомников КНР — вероятно, в центр исследований в Чэнду. Там ее включат в программу генетического разнообразия вида. Подбор партнера займет 1-2 года: специалисты проанализируют ее ДНК, чтобы исключить инбридинг.
Как увидеть Катюшу
- Где: Московский зоопарк (Б. Грузинская ул., 1), павильон «Панды»;
- Когда: ежедневно, 9:00–17:00 (лучшее время — до 12:00, когда активна);
- Билеты: от 1500 рублей (включая вход в зоопарк).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.