Панда Катюша отметит второй день рождения: судьба и миссия именинницы

Панда Катюша отпразднует второй день рождения 24 августа
Катюша - первая панда, которая родилась в России
Катюша - первая панда, которая родилась в России

Катюша — первая большая панда, родившаяся на территории России 24 августа 2023 года в Московском зоопарке. Ее появление стало результатом уникальной научно-дипломатической программы между Россией и Китаем и признано значимым событием в мировом зоосообществе. И совсем скоро Катюша отпразднует свой второй день рождения. Катюша стала любимицей посетителей, поэтому в честь ее дня рождения зоопарк всю неделю будет проводить праздничные мероприятия. Кроме того, сотрудники заранее вручили подарок — бамбуковую балалайку.

Исторический контекст: как панды оказались в Москве

Родители Катюши — большие панды Жуи (самец) и Диндин (самка) — прибыли в Московский зоопарк в апреле 2019 года в рамках празднования 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР. Передача животных была оформлена договором аренды сроком на 15 лет. Согласно межправительственному соглашению, все большие панды остаются собственностью Китая, а принимающая сторона несет полную ответственность за их содержание и благополучие.

Родители Катюши, Жуи и Диндин, прибыли в Москву в 2019 году
Родители Катюши, Жуи и Диндин, прибыли в Москву в 2019 году
Фото:

Московский зоопарк модернизировал вольерный комплекс: были созданы климатические установки, поддерживающие постоянную температуру и влажность, системы вентиляции, бассейны и специальные конструкции для лазания.

Рождение Катюши

Разведение больших панд в неволе считается одной из самых сложных задач в зоологии. Самки способны к зачатию лишь 2-3 дня в году, а успешное спаривание требует идеальной совместимости партнеров. В апреле 2023 года специалисты Московского зоопарка провели серию знакомств Жуи и Диндин, и после четвертой попытки животные проявили взаимный интерес. Беременность Диндин длилась 162 дня — близко к максимальному сроку для вида.

Диндин родила Катюшу в апреле 2023
Диндин родила Катюшу в апреле 2023
Фото:

Новорожденная Катюша весила 152 грамма — стандартный показатель для вида. Первые 3 месяца Диндин не отпускала детеныша от себя, что считается признаком успешного материнского инстинкта.

Финансовые аспекты: сколько стоит панда

Содержание панд в Москве оценивается в 25-30 млн рублей ежегодно. Основные расходы:

  • 1. Питание: 40 кг свежего бамбука ежедневно;
  • 2. Медицина: еженедельные анализы крови, УЗИ, витаминные курсы;
  • 3. Логистика: доставка специального корма (листья эвкалипта, яблоки, витаминные лепешки) из Китая;
  • 4. Охрана: круглосуточный мониторинг вольеров.

Публичная жизнь Катюши

В марте 2024 года Катюша впервые вышла в основной вольер. К этому моменту ее вес достиг 25 кг. Посетители могут наблюдать за ней ежедневно с 9:00 до 17:00. Для снижения стресса зоологи разработали специальный режим:

  • Ограничение шума рядом с вольером;
  • Постепенное увеличение времени на публике;
  • Интерактивные игрушки (бамбуковые шары, ледяные глыбы с фруктами).

В феврале 2024 года Катюша стала символом фестиваля китайского Нового года в Москве. Акция «Имя Екатерина или костюм панды = бесплатный вход» привлекла более 12 000 посетителей.

Будущее: отъезд в Китай и программа разведения

В 2027 году Катюша отправится на историческую родину
В 2027 году Катюша отправится на историческую родину
Фото:

По достижении 4 лет (2027 год) Катюша отправится в один из питомников КНР — вероятно, в центр исследований в Чэнду. Там ее включат в программу генетического разнообразия вида. Подбор партнера займет 1-2 года: специалисты проанализируют ее ДНК, чтобы исключить инбридинг.

Как увидеть Катюшу

  • Где: Московский зоопарк (Б. Грузинская ул., 1), павильон «Панды»;
  • Когда: ежедневно, 9:00–17:00 (лучшее время — до 12:00, когда активна);
  • Билеты: от 1500 рублей (включая вход в зоопарк).

