Лавров: возможный трехсторонний саммит по Украине не должен ухудшать конфликт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров заявил, что встречу РФ, США и Украины нужно тщательно готовить, чтобы не допустить эскалации конфликта
Лавров заявил, что встречу РФ, США и Украины нужно тщательно готовить, чтобы не допустить эскалации конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Возможное проведение трехстороннего саммита между Россией, Украиной и США требует тщательной подготовки, поскольку подобные встречи не должны способствовать обострению текущего конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать», — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади. Прямая трансляция шла на платформе «Смотрим.ру».

Он также сообщил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации в Киеве, в том числе в рамках политических аспектов, в различных форматах. По его словам, в Москве также согласны на предоставление украинской стороне гарантий безопасности, но при условии, что в этом процессе должны на равных участвовать Китай, США, Британия и Франция.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возможное проведение трехстороннего саммита между Россией, Украиной и США требует тщательной подготовки, поскольку подобные встречи не должны способствовать обострению текущего конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать», — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади. Прямая трансляция шла на платформе «Смотрим.ру». Он также сообщил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации в Киеве, в том числе в рамках политических аспектов, в различных форматах. По его словам, в Москве также согласны на предоставление украинской стороне гарантий безопасности, но при условии, что в этом процессе должны на равных участвовать Китай, США, Британия и Франция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...