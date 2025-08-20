Лавров: возможный трехсторонний саммит по Украине не должен ухудшать конфликт

Возможное проведение трехстороннего саммита между Россией, Украиной и США требует тщательной подготовки, поскольку подобные встречи не должны способствовать обострению текущего конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать», — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади. Прямая трансляция шла на платформе «Смотрим.ру».
Он также сообщил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации в Киеве, в том числе в рамках политических аспектов, в различных форматах. По его словам, в Москве также согласны на предоставление украинской стороне гарантий безопасности, но при условии, что в этом процессе должны на равных участвовать Китай, США, Британия и Франция.
