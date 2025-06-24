Рис не покинет страну: Россия продлила запрет на экспорт сырца до конца года

В России продлили временный запрет на вывоз риса-сырца. Данное решение принято с целью поддержание стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией, сообщило Правительство РФ.
«Ограничение будет действовать с 1 июля до 31 декабря 2025 года», — сообщает Правительство. Об этом они написали в своем telegram-канале.
Исходя из сообщения, запрет на вывоз риса-сырца не будет распространяться на государства — члены ЕАЭС, на Абхазию, Южную Осетию. Также запрет не действует при вывозе за рубеж для оказания гуманитарной помощи или в рамках международных экономических перевозок.
Ранее временное ограничение на вывоз риса вводилось с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025 года включительно. Кроме того, разрабатывается постановление, предусматривающее введение тарифной квоты на экспорт отдельных видов переработанного риса и рисовой крупы. До 30 июня 2025 года на вывоз этой продукции также действует временный запрет, сообщают в канале.
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