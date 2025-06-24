Рис не покинет страну: Россия продлила запрет на экспорт сырца до конца года

Правительство объявило продление запрета на вывоз риса-сырца в ряд стран
© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет на вывоз риса принят с целью обеспечить им внутренний рынок, сообщили в Правительстве РФ
Запрет на вывоз риса принят с целью обеспечить им внутренний рынок, сообщили в Правительстве РФ Фото:

В России продлили временный запрет на вывоз риса-сырца. Данное решение принято с целью поддержание стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией, сообщило Правительство РФ.

«Ограничение будет действовать с 1 июля до 31 декабря 2025 года», — сообщает Правительство. Об этом они написали в своем telegram-канале.

Исходя из сообщения, запрет на вывоз риса-сырца не будет распространяться на государства — члены ЕАЭС, на Абхазию, Южную Осетию. Также запрет не действует при вывозе за рубеж для оказания гуманитарной помощи или в рамках международных экономических перевозок.

Ранее временное ограничение на вывоз риса вводилось с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025 года включительно. Кроме того, разрабатывается постановление, предусматривающее введение тарифной квоты на экспорт отдельных видов переработанного риса и рисовой крупы. До 30 июня 2025 года на вывоз этой продукции также действует временный запрет, сообщают в канале.

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В России продлили временный запрет на вывоз риса-сырца. Данное решение принято с целью поддержание стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией, сообщило Правительство РФ. «Ограничение будет действовать с 1 июля до 31 декабря 2025 года», — сообщает Правительство. Об этом они написали в своем telegram-канале. Исходя из сообщения, запрет на вывоз риса-сырца не будет распространяться на государства — члены ЕАЭС, на Абхазию, Южную Осетию. Также запрет не действует при вывозе за рубеж для оказания гуманитарной помощи или в рамках международных экономических перевозок. Ранее временное ограничение на вывоз риса вводилось с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025 года включительно. Кроме того, разрабатывается постановление, предусматривающее введение тарифной квоты на экспорт отдельных видов переработанного риса и рисовой крупы. До 30 июня 2025 года на вывоз этой продукции также действует временный запрет, сообщают в канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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