Медведев пообещал приехать в Курскую область

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Дмитрий Медведев имеет корни из Курской области по отцовской и дедовской линиям
Дмитрий Медведев имеет корни из Курской области по отцовской и дедовской линиям Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетит Курскую область. Он хочет посмотреть, как идет восстановление региона после вторжения ВСУ. 

«Дмитрий Медведев заявил, что планирует посетить Курскую область»,  — передает партия «Единая Россия». Председатель ЕР проводил прием граждан посредством видеоконференции.

Медведев сказал, что хочет посмотреть, как идет восстановление населенных пунктов после вторжение ВСУ. Само вторжение он воспринял как личную трагедию,  поскольку у него там корни по отцовской и дедовской линиям.

Зампред Совбеза также уточнил, что Киев пытается вновь проникнуть в регион. «Враг периодически пытается совершать бессмысленные набеги на Курскую область. Они будут пересекаться максимально жестким образом», — пообещал Медведев. 

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетит Курскую область. Он хочет посмотреть, как идет восстановление региона после вторжения ВСУ.  «Дмитрий Медведев заявил, что планирует посетить Курскую область»,  — передает партия «Единая Россия». Председатель ЕР проводил прием граждан посредством видеоконференции. Медведев сказал, что хочет посмотреть, как идет восстановление населенных пунктов после вторжение ВСУ. Само вторжение он воспринял как личную трагедию,  поскольку у него там корни по отцовской и дедовской линиям. Зампред Совбеза также уточнил, что Киев пытается вновь проникнуть в регион. «Враг периодически пытается совершать бессмысленные набеги на Курскую область. Они будут пересекаться максимально жестким образом», — пообещал Медведев. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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