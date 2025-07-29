Рэпер Гуф не знает, что опасен для Украины

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Директор Гуфа заявила, что артист не пересекал госграницу Украины
Директор Гуфа заявила, что артист не пересекал госграницу Украины Фото:

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) не знает о том, что был включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщила директор артиста, комментируя публикацию украинских ведомств, оказавшихся в распоряжении СМИ.

По словам представителя музыканта, Гуф и его команда не получали никаких официальных уведомлений от украинских властей. «Нам об этом ничего не известно», — заявила директор рэпера. Ее слова приводит РИА Новости. Она подчеркнула, что артист не проводил концертов в Крыму и не пересекал границу Украины в Донбассе, как указано на сайте «Миротворец» (признан в РФ экстремистским).

Сегодня рэпер был включен украинскими властями в список лиц, угрожающих национальной безопасности, и добавлен в базу сайта «Миротворец» за концерты в Крыму и визиты на Донбасс. В апреле этого года он также был добавлен в черный список ассоциацией блоггеров, передает деловое издание «Взгляд».

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Рэпер Гуф (Алексей Долматов) не знает о том, что был включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщила директор артиста, комментируя публикацию украинских ведомств, оказавшихся в распоряжении СМИ. По словам представителя музыканта, Гуф и его команда не получали никаких официальных уведомлений от украинских властей. «Нам об этом ничего не известно», — заявила директор рэпера. Ее слова приводит РИА Новости. Она подчеркнула, что артист не проводил концертов в Крыму и не пересекал границу Украины в Донбассе, как указано на сайте «Миротворец» (признан в РФ экстремистским). Сегодня рэпер был включен украинскими властями в список лиц, угрожающих национальной безопасности, и добавлен в базу сайта «Миротворец» за концерты в Крыму и визиты на Донбасс. В апреле этого года он также был добавлен в черный список ассоциацией блоггеров, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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