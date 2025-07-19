Убитого в Киеве полковника СБУ связали с подрывами «Северных потоков»

Полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича, застреленного на прошлой неделе в Киеве, подозревают в возможной причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишет The Times, ссылаясь на собственные источники.
«По словам источников, полковник [Воронич] даже использовал военно-морские беспилотники против Черноморского флота России. Он также был заместителем в подразделении полковника Романа Червинского, который был „координатором“ взрыва газопровода „Северный поток“», — сказано в материале газеты.
По другим данным The Times, Воронича связывают с участием в нападении на Курскую область. Также его подозревают в причастности к убийству в 2015 году Алексея Мозгового, который возглавлял бригаду «Призрак» Луганской народной республики.
Об убийстве полковника СБУ Ивана Воронича стало известно 10 июля. В военнослужащего выстрелили пять раз из пистолета с глушителем, когда мужчина выходил из своей квартиры. Ранее в СМИ сообщалось, что Воронич был причастен к подготовке вторжения на территорию Курской области, а также координировал диверсионную деятельность на территории Российской Федерации.
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