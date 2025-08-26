В оформлении комнаты для подростка важно совместить удобство и функциональность пространства. Ключевым элементом обстановки в комнате школьника является рабочий стол. Например, для детей от пяти лет и до окончания младшей школы наилучшим решением станет парта с возможностью регулировки высоты. Об этом сообщила дизайнер интерьера и архитектора, владелицы студии архитектуры и дизайна MBDS Мария Боровская.
«Для детей с 5 лет и до конца начальной школы оптимальный вариант — парта с регулируемой высотой. Чтобы проверить, подходит ли стол, сядьте ребенком за него. Убедитесь, что ноги полностью опираются на пол, а колени не касаются столешницы. Чтобы разместить все необходимое, минимальная ширина столешницы для школьника — 120 см. Под столом можно разместить полки или ящики для хранения учебников и канцелярии», — заявила Боровская. Ее слова передает радио Sputnik.
Также важно, чтобы столешница была устойчива к механическим повреждениям и легко очищалась. Лучше отдавать предпочтение спокойным, неярким поверхностям без рисунков, чтобы минимизировать отвлекающие детали. Для подростков 12–16 лет стоит выбирать столешницу не менее 120 сантиметров, так как с возрастом увеличивается количество учебных задач и появляется техника, подчеркнула Мария Боровская.
Эксперт также отметила значимость правильно подобранного стула. При выборе стоит опробовать несколько вариантов непосредственно в магазине, чтобы ребенок мог выбрать наиболее удобную модель. Оптимальная посадка предполагает уверенную опору ног на полу и угол в коленях, близкий к 90 градусам. Предпочтение рекомендуется отдавать эргономичным креслам. Помимо этого, стул с регулируемой спинкой позволит адаптировать мебель под индивидуальные особенности роста и предпочтения.
Боровская подчеркнула, что грамотное зонирование комнаты позволяет даже на ограниченной площади создать комфортные условия для школьника. «Используйте диваны-кровати с отсеками для хранения, подвесные полки и стеллажи, модульные системы хранения. Чтобы отделить рабочую зону от места отдыха, подойдут легкие шторы или перегородки, также разные цветовые схемы могут визуально разделить пространство», — отметила дизайнер. Немаловажно продумать освещение: лучше всего размещать рабочий стол у окна так, чтобы естественный свет падал на левую руку (если ребенок правша). Дополнительные источники света рекомендуется выбирать с мягким рассеянным свечением, заключила Мария Боровская.
Ранее уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в новом учебном году в школах страны сократят количество контрольных и всероссийских проверочных работ, чтобы они занимали не более 10% учебного времени по каждому предмету. Также в учебных планах для учащихся 5–7 классов будет исключен предмет «Обществознание» — вместо него появится дисциплина «История нашего края».
