Блогер Алекс Лесли заочно арестован по делу о склонении к изнасилованию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание прошло в закрытом режиме
Заседание прошло в закрытом режиме Фото:

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов) по делу о склонении к изнасилованию. Об этом сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал в отношении Кириллова меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — рассказали в суде РИА Новости. Заседание прошло в закрытом режиме. Срок ареста будет исчисляться с момента фактического задержания Алекса Лесли на территории России либо с момента его передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.

СК РФ ранее сообщил, что в отношении Алекса Лесли возбуждено уголовное дело за склонение к изнасилованию. В отношении его последователей возбуждены дела по статье о совершении иных насильственных действий сексуального характера. Поводом для возбуждения уголовного дела стали скандальные видеоролики, появившиеся в социальных сетях в июне этого года. На кадрах зафиксированы домогательства к девушкам, которые были связаны с призывами Алекса Лесли. Блогер якобы подстрекал своих подписчиков к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин. Лесли в настоящее время находится за границей. Он был объявлен в федеральный розыск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов) по делу о склонении к изнасилованию. Об этом сообщили в суде. «Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал в отношении Кириллова меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — рассказали в суде РИА Новости. Заседание прошло в закрытом режиме. Срок ареста будет исчисляться с момента фактического задержания Алекса Лесли на территории России либо с момента его передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации. СК РФ ранее сообщил, что в отношении Алекса Лесли возбуждено уголовное дело за склонение к изнасилованию. В отношении его последователей возбуждены дела по статье о совершении иных насильственных действий сексуального характера. Поводом для возбуждения уголовного дела стали скандальные видеоролики, появившиеся в социальных сетях в июне этого года. На кадрах зафиксированы домогательства к девушкам, которые были связаны с призывами Алекса Лесли. Блогер якобы подстрекал своих подписчиков к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин. Лесли в настоящее время находится за границей. Он был объявлен в федеральный розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...