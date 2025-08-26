Блогер Алекс Лесли заочно арестован по делу о склонении к изнасилованию

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов) по делу о склонении к изнасилованию. Об этом сообщили в суде.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал в отношении Кириллова меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — рассказали в суде РИА Новости. Заседание прошло в закрытом режиме. Срок ареста будет исчисляться с момента фактического задержания Алекса Лесли на территории России либо с момента его передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.
СК РФ ранее сообщил, что в отношении Алекса Лесли возбуждено уголовное дело за склонение к изнасилованию. В отношении его последователей возбуждены дела по статье о совершении иных насильственных действий сексуального характера. Поводом для возбуждения уголовного дела стали скандальные видеоролики, появившиеся в социальных сетях в июне этого года. На кадрах зафиксированы домогательства к девушкам, которые были связаны с призывами Алекса Лесли. Блогер якобы подстрекал своих подписчиков к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин. Лесли в настоящее время находится за границей. Он был объявлен в федеральный розыск.
