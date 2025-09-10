Страны Запада вынуждены искать новые «болевые точки» на границах России, чтобы продолжить попытки дестабилизации обстановки. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Теперь Западу надо находить новые болевые точки на нашей границе», — рассказал Картаполов ТАСС. По его словам, провал западной авантюры с Украиной уже стал очевиден для всех сторон. Наибольшую активность западные страны и НАТО проявляют в Финляндии, Молдавии и странах Прибалтики.
Картаполов прокомментировал ситуацию в странах Прибалтики, назвав их «бумажными тиграми». Особое внимание он уделил ситуации в Молдавии. По его словам, в этой стране проводится «непонятная» политика. Парламентарий отметил случаи политических преследований и заключения под стражу лиц за их взгляды.
Картаполов подчеркнул, что Россия внимательно следит за изменениями внешней обстановки у своих границ. Все попытки создать угрозу безопасности страны встречают оперативный и жесткий ответ со стороны российских властей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.