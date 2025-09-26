В Кремле высказались о намерении НАТО сбивать российские самолеты

Песков: заявления НАТО о сбивании российских самолетов — безрассудны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО ведет безрассудную политику, заявил Песков
НАТО ведет безрассудную политику, заявил Песков Фото:

В Кремле прокомментировали участившиеся заявления представителей НАТО о возможности сбивать российские самолеты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобная риторика набирает все более агрессивные обороты, что вызывает серьезную озабоченность.

«Заявление о том, что нужно сбивать российские самолеты, по меньшей мере безрассудно и безответственно, и, конечно, опасно своими последствиями», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что это создает опасную спираль эскалации, напоминая «самовозбуждающийся механизм», когда бездоказательные обвинения, подобные инциденту с Эстонией, подпитывают агрессивные заявления.

Такие выступления расцениваются как крайне опасные своими потенциальными последствиями и представляют собой новый существенный виток напряженности вблизи российских границ. В Кремле пришли к выводу, что подобные действия ведут к дальнейшей дестабилизации обстановки.

Министерство иностранных дел Эстонии ранее объявило о созыве экстренного заседания Совбеза ООН 22 сентября из-за предполагаемого пересечения российскими военными самолетами границ страны. Премьер-министр Кристен Михал сообщил о намерении запросить консультации с НАТО.

Россия опровергала обвинения в нарушении воздушных границ. По информации Bloomberg, европейские дипломаты неофициально проинформировали Россию о готовности членов НАТО сбивать российские самолеты при нарушении воздушного пространства. Генсек НАТО Марк Рютте в интервью Fox News отметил, что страны альянса должны открывать огонь по российским истребителям при незаконном пересечении границ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле прокомментировали участившиеся заявления представителей НАТО о возможности сбивать российские самолеты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобная риторика набирает все более агрессивные обороты, что вызывает серьезную озабоченность. «Заявление о том, что нужно сбивать российские самолеты, по меньшей мере безрассудно и безответственно, и, конечно, опасно своими последствиями», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что это создает опасную спираль эскалации, напоминая «самовозбуждающийся механизм», когда бездоказательные обвинения, подобные инциденту с Эстонией, подпитывают агрессивные заявления. Такие выступления расцениваются как крайне опасные своими потенциальными последствиями и представляют собой новый существенный виток напряженности вблизи российских границ. В Кремле пришли к выводу, что подобные действия ведут к дальнейшей дестабилизации обстановки. Министерство иностранных дел Эстонии ранее объявило о созыве экстренного заседания Совбеза ООН 22 сентября из-за предполагаемого пересечения российскими военными самолетами границ страны. Премьер-министр Кристен Михал сообщил о намерении запросить консультации с НАТО. Россия опровергала обвинения в нарушении воздушных границ. По информации Bloomberg, европейские дипломаты неофициально проинформировали Россию о готовности членов НАТО сбивать российские самолеты при нарушении воздушного пространства. Генсек НАТО Марк Рютте в интервью Fox News отметил, что страны альянса должны открывать огонь по российским истребителям при незаконном пересечении границ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...