В Кремле прокомментировали участившиеся заявления представителей НАТО о возможности сбивать российские самолеты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобная риторика набирает все более агрессивные обороты, что вызывает серьезную озабоченность.
«Заявление о том, что нужно сбивать российские самолеты, по меньшей мере безрассудно и безответственно, и, конечно, опасно своими последствиями», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что это создает опасную спираль эскалации, напоминая «самовозбуждающийся механизм», когда бездоказательные обвинения, подобные инциденту с Эстонией, подпитывают агрессивные заявления.
Такие выступления расцениваются как крайне опасные своими потенциальными последствиями и представляют собой новый существенный виток напряженности вблизи российских границ. В Кремле пришли к выводу, что подобные действия ведут к дальнейшей дестабилизации обстановки.
Министерство иностранных дел Эстонии ранее объявило о созыве экстренного заседания Совбеза ООН 22 сентября из-за предполагаемого пересечения российскими военными самолетами границ страны. Премьер-министр Кристен Михал сообщил о намерении запросить консультации с НАТО.
Россия опровергала обвинения в нарушении воздушных границ. По информации Bloomberg, европейские дипломаты неофициально проинформировали Россию о готовности членов НАТО сбивать российские самолеты при нарушении воздушного пространства. Генсек НАТО Марк Рютте в интервью Fox News отметил, что страны альянса должны открывать огонь по российским истребителям при незаконном пересечении границ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.