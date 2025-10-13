Объявлены лауреаты нобелевской премии по экономике

Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2025 год стали Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт. Решение огласила Шведская королевская академия наук. Ученые удостоены награды за «объяснение экономического роста, основанного на инновациях».
Работы экономистов внесли значительный вклад в понимание того, как технологические изменения и научные открытия стимулируют развитие экономики, создают новые отрасли и повышают уровень жизни. Исследования лауреатов также помогают объяснить, почему страны с активной инновационной политикой достигают устойчивого роста, говорится на сайте.
В прошлом году Нобелевскую премию по экономике получили американские ученые Дэрон Асемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Их отметили за изучение различий в уровне благосостояния между странами и за анализ роли общественных институтов в формировании устойчивого экономического развития.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.