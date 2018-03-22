Энергетику Крыма прокачают

11:08 22 марта 2018 0

Крым ожидает развитие экономических проектов и инфраструктуры Фото: Анна Майорова © URA.RU

К концу 2018 года в Крыму будут введены в строй Таврическая (Севастополь) и Балаклавская (Симферополь) ТЭС суммарной мощностью 940 МВТ. Пуски энергоблоков первой очереди — 470 МВт планируются уже в конце мая. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В придачу к этим мощностям в энергокопилку Крыма добавится 120 МВт Сакской ТЭЦ. В итоге собственная генерация Крыма прирастет более чем в один гигаватт мощностей. До ввода собственных ТЭС Крым на треть своих потребностей производил энергию на мобильных газотурбинных электростанциях мощностью около 390 МВТ — вынужденное и дорогое электричество. Внешним донором служила единая энергосистема страны: через так называемый энергомост прокачивалось около 80% потребностей территории в энергии.

Крым ожидает развитие экономических проектов и инфраструктуры Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Со строительством собственных электростанций вопрос перетоков энергии с материка будет полностью закрыт. Более того, впору будет говорить о том, что крымская энергосистема будет снабжать энергодефицитный юго-запад России электроэнергией. Крымский мост и достаточное энергоснабжение качественно улучшат жизнь самих крымчан и поддержат туристические потоки, развитие экономических проектов и инфраструктуры.

Развитие собственной крымской генерации положительно скажется и на энергосистеме соседнего Краснодарского края, который в тройке лидеров энергодефицитных регионов и сам нуждается в наращивании энергомощностей. По данным АО «СО ЕЭС», территория потребляет на 15,4 млрд кВт/ч больше, чем вырабатывает на собственных источниках.

Решение проблемы — в строительстве новых электростанций, в том числе ТЭС на юго-западе Краснодарского края мощностью 465 МВт. Сейчас самые крупные теплоэлектроцентрали региона Краснодарская (1 120 МВ) и Адлеровская (315 МВт). Остальные ТЭЦ — небольшой мощности. Выручать себя Кубань планирует и за счет возобновляемой энергетики. Здесь, к примеру, уже строится десять ветровых электростанций суммарной установленной мощностью более 1000 МВТ.

Строительство ТЭС на юго-западе страны планировалось еще с 2013 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Держать баланс энергосистемы за счет возобновляемой генерации сложно, ветер — «топливо» непостоянное. Поэтому строительство ТЭС на юго-западе, которая планировалась еще в Схеме развития электроэнергетики еще с 2013 года, имеет важный смысл с точки зрения формирования запаса прочности региональной энергосистемы и надежности ЕЭС в целом.

Интерес к строительству ТЭС на Юго-западе показали три компании. Победитель станет известен 1 апреля. За право построить 465 южных мегаватт могут поспорить три компании: «ВетроОГК» Росатома, «Технопромэкспорт» Ростеха и «Фортум».

Старший эксперт сектора «Энергетические рынки» в Институте энергетики и финансов Александр Кондрашов считает, что «Крым уже по итогам этого года выйдет на энергетическую самообеспеченность». «Строительство ТЭС в Краснодарском крае и новые мощности на полуострове — никак не пересекаются между собой», — уверяет эксперт.