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22 марта 2018
11:08  22 марта 2018 0

Энергетику Крыма прокачают

Энергодотации полуострова уйдут в прошлое — Крым наращивает собственную генерацию
Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Подстанция 220 кВ
Крым ожидает развитие экономических проектов и инфраструктурыФото: Анна Майорова © URA.RU

К концу 2018 года в Крыму будут введены в строй Таврическая (Севастополь) и Балаклавская (Симферополь) ТЭС суммарной мощностью 940 МВТ. Пуски энергоблоков первой очереди — 470 МВт планируются уже в конце мая. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В придачу к этим мощностям в энергокопилку Крыма добавится 120 МВт Сакской ТЭЦ. В итоге собственная генерация Крыма прирастет более чем в один гигаватт мощностей. До ввода собственных ТЭС Крым на треть своих потребностей производил энергию на мобильных газотурбинных электростанциях мощностью около 390 МВТ — вынужденное и дорогое электричество. Внешним донором служила единая энергосистема страны: через так называемый энергомост прокачивалось около 80% потребностей территории в энергии.

Визит Дениса Паслера на Уралэлектромаш и КУМЗ. Каменске-Уральском, крым, географическая карта
Крым ожидает развитие экономических проектов и инфраструктуры
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Со строительством собственных электростанций вопрос перетоков энергии с материка будет полностью закрыт. Более того, впору будет говорить о том, что крымская энергосистема будет снабжать энергодефицитный юго-запад России электроэнергией. Крымский мост и достаточное энергоснабжение качественно улучшат жизнь самих крымчан и поддержат туристические потоки, развитие экономических проектов и инфраструктуры.

Развитие собственной крымской генерации положительно скажется и на энергосистеме соседнего Краснодарского края, который в тройке лидеров энергодефицитных регионов и сам нуждается в наращивании энергомощностей. По данным АО «СО ЕЭС», территория потребляет на 15,4 млрд кВт/ч больше, чем вырабатывает на собственных источниках.

Решение проблемы — в строительстве новых электростанций, в том числе ТЭС на юго-западе Краснодарского края мощностью 465 МВт. Сейчас самые крупные теплоэлектроцентрали региона Краснодарская (1 120 МВ) и Адлеровская (315 МВт). Остальные ТЭЦ — небольшой мощности. Выручать себя Кубань планирует и за счет возобновляемой энергетики. Здесь, к примеру, уже строится десять ветровых электростанций суммарной установленной мощностью более 1000 МВТ.

Визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на ТЭС Маяковская. Город Гусев, Калининградская область, ток, провода, напряжение, энергетика, линии электропередач, электропередача, электроснабжение
Строительство ТЭС на юго-западе страны планировалось еще с 2013 года
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Держать баланс энергосистемы за счет возобновляемой генерации сложно, ветер — «топливо» непостоянное. Поэтому строительство ТЭС на юго-западе, которая планировалась еще в Схеме развития электроэнергетики еще с 2013 года, имеет важный смысл с точки зрения формирования запаса прочности региональной энергосистемы и надежности ЕЭС в целом.

Интерес к строительству ТЭС на Юго-западе показали три компании. Победитель станет известен 1 апреля. За право построить 465 южных мегаватт могут поспорить три компании: «ВетроОГК» Росатома, «Технопромэкспорт» Ростеха и «Фортум».

Старший эксперт сектора «Энергетические рынки» в Институте энергетики и финансов Александр Кондрашов считает, что «Крым уже по итогам этого года выйдет на энергетическую самообеспеченность». «Строительство ТЭС в Краснодарском крае и новые мощности на полуострове — никак не пересекаются между собой», — уверяет эксперт.

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