RT: СК проверит эпизод мультфильма «Масяня» на разжигание ненависти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СК России проверить мультфильм «Масяна» на разжигание ненависти и вражды
СК России проверить мультфильм «Масяна» на разжигание ненависти и вражды Фото:

Следственный комитет начал проверку одного из эпизодов мультсериала «Масяня» на разжигание ненависти после обращения движения «Зов народа». Об этом сообщает telegram-канал RT, в распоряжении которого имеется копия официального ответа ведомства.

По заявлению движения, поводом для проверки стал эпизод, в котором персонаж мультфильма предлагает ставить эксперименты над россиянами и превращать их в собак. Общественники считают, что этот сюжет может содержать признаки распространения фейков об армии, разжигания ненависти и оправдания терроризма. В RT уточнили, что следователи изучают материалы и устанавливают наличие возможных нарушений. Решение о возбуждении дела примут по итогам проверки.

Ранее бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил признать телеканал «Спас» иноагентом из-за документального фильма о Мавзолее Ленина, который, по его мнению, получил зарубежное финансирование. Он заявил, что фильм «Мумия» является «политической провокацией и ударом по России» и призвал навести порядок с исторической памятью.

Локоть отметил, что председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов также интересовался возможным иностранным финансированием фильма. Он провел собственное расследование и сказал, что бюджетные средства на создание картины не выделялись. Фильм «Мумия», вышедший в эфир в конце июня, исследует историю Мавзолея Ленина и его обожествление, представляя фигуру Ленина в негативном ключе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет начал проверку одного из эпизодов мультсериала «Масяня» на разжигание ненависти после обращения движения «Зов народа». Об этом сообщает telegram-канал RT, в распоряжении которого имеется копия официального ответа ведомства. По заявлению движения, поводом для проверки стал эпизод, в котором персонаж мультфильма предлагает ставить эксперименты над россиянами и превращать их в собак. Общественники считают, что этот сюжет может содержать признаки распространения фейков об армии, разжигания ненависти и оправдания терроризма. В RT уточнили, что следователи изучают материалы и устанавливают наличие возможных нарушений. Решение о возбуждении дела примут по итогам проверки. Ранее бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил признать телеканал «Спас» иноагентом из-за документального фильма о Мавзолее Ленина, который, по его мнению, получил зарубежное финансирование. Он заявил, что фильм «Мумия» является «политической провокацией и ударом по России» и призвал навести порядок с исторической памятью. Локоть отметил, что председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов также интересовался возможным иностранным финансированием фильма. Он провел собственное расследование и сказал, что бюджетные средства на создание картины не выделялись. Фильм «Мумия», вышедший в эфир в конце июня, исследует историю Мавзолея Ленина и его обожествление, представляя фигуру Ленина в негативном ключе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...