RT: СК проверит эпизод мультфильма «Масяня» на разжигание ненависти

Следственный комитет начал проверку одного из эпизодов мультсериала «Масяня» на разжигание ненависти после обращения движения «Зов народа». Об этом сообщает telegram-канал RT, в распоряжении которого имеется копия официального ответа ведомства.
По заявлению движения, поводом для проверки стал эпизод, в котором персонаж мультфильма предлагает ставить эксперименты над россиянами и превращать их в собак. Общественники считают, что этот сюжет может содержать признаки распространения фейков об армии, разжигания ненависти и оправдания терроризма. В RT уточнили, что следователи изучают материалы и устанавливают наличие возможных нарушений. Решение о возбуждении дела примут по итогам проверки.
Ранее бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил признать телеканал «Спас» иноагентом из-за документального фильма о Мавзолее Ленина, который, по его мнению, получил зарубежное финансирование. Он заявил, что фильм «Мумия» является «политической провокацией и ударом по России» и призвал навести порядок с исторической памятью.
Локоть отметил, что председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов также интересовался возможным иностранным финансированием фильма. Он провел собственное расследование и сказал, что бюджетные средства на создание картины не выделялись. Фильм «Мумия», вышедший в эфир в конце июня, исследует историю Мавзолея Ленина и его обожествление, представляя фигуру Ленина в негативном ключе.
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