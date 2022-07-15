Белоруссия поможет России с дефицитным импортом

Российские власти сделали еще один шаг на пути интеграции с соседней страной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Белорусские компании помогут восполнить нехватку импортных товаров в России. Этому будет способствовать эксперимент по участию белорусских банков в российской системе госзаказа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эксперты объяснили URA.RU, что это еще один шаг на пути интеграции экономик Союзного государства.

Белорусские банки наравне с российскими смогут выдавать независимые гарантии участникам отечественной системы госзакупок, сообщили в пресс-службе правительства РФ. «Новация призвана упростить доступ к российскому госзаказу поставщиков из Белоруссии, что будет способствовать дальнейшей экономической интеграции двух стран», — уточнили в ведомстве.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин открыл доступ белорусским компаниям к участию в российских госзаказах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На первом этапе белорусские банки оформят документы, необходимые для работы в РФ. Кроме того, белорусским компаниям надо зарегистрироваться на портале госуслуг и в единой информационной системе госзакупок. На втором этапе банкам Белоруссии необходимо получить независимые гарантии и войти в специальный реестр. Эксперимент продлится до конца 2023 года.

Как сообщалось ранее, для экономической интеграции двух стран необходимо реализовать 28 союзных программ. Открытие доступа к госзакупкам — это одна из российско-белорусских договоренностей. В Белоруссии россияне нашли замену китайским и европейским товарам. 20 июня Мишустин оценил производственные мощности одного из заводов в Минске.

В условиях санкций хозяйственные связи России и Белоруссии будут только укрепляться, считают эксперты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Ускорение интеграции Союзного государства усилит экономическую мощь России, считает политолог ИМЭМО РАН Виктор Мизин. «В ситуации, когда западными странами взят курс на выдавливание РФ из мировой политики и экономики, развитие Союзного государства отвечает нашим интересам. Хозяйственные связи с Белоруссией в условиях санкций будут только укрепляться и это взаимовыгодный процесс. В Белоруссии развито не только сельское хозяйство, но и машиностроение», — уточнил эксперт.

Белорусские товары смогут закрыть дефицит предложения по импортной продукции на госзакупках, полагает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. «У нас возникла нехватка импортных промышленных товаров, которые недоступны в результате санкций. Это отразилось на выполнении госзаказа.

Власти решили закрывать дефицит предложения, который существует на рынке, при помощи белорусских коллег. Постановление правительства РФ сняло юридические препятствия для этого», — рассказал собеседник.

Номенклатура товаров в Белоруссии соответствует многим потребностям госзакупок, подтверждает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Отношения между нашими странами регулируются соглашением о Союзном государстве и принятыми договоренностями по расширению сотрудничества в экономической сфере, куда входит и доступ к госзакупкам. Возможность участия белорусских поставщиков в обеспечении российского госзаказа — еще один важный шаг в интеграции экономик Союзного государства», — резюмировал эксперт.

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