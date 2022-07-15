Белоруссия поможет России с дефицитным импортом

Белорусские компании помогут восполнить нехватку импортных товаров в России. Этому будет способствовать эксперимент по участию белорусских банков в российской системе госзаказа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эксперты объяснили URA.RU, что это еще один шаг на пути интеграции экономик Союзного государства.
Белорусские банки наравне с российскими смогут выдавать независимые гарантии участникам отечественной системы госзакупок, сообщили в пресс-службе правительства РФ. «Новация призвана упростить доступ к российскому госзаказу поставщиков из Белоруссии, что будет способствовать дальнейшей экономической интеграции двух стран», — уточнили в ведомстве.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин открыл доступ белорусским компаниям к участию в российских госзаказах
На первом этапе белорусские банки оформят документы, необходимые для работы в РФ. Кроме того, белорусским компаниям надо зарегистрироваться на портале госуслуг и в единой информационной системе госзакупок. На втором этапе банкам Белоруссии необходимо получить независимые гарантии и войти в специальный реестр. Эксперимент продлится до конца 2023 года.
Как сообщалось ранее, для экономической интеграции двух стран необходимо реализовать 28 союзных программ. Открытие доступа к госзакупкам — это одна из российско-белорусских договоренностей. В Белоруссии россияне нашли замену китайским и европейским товарам. 20 июня Мишустин оценил производственные мощности одного из заводов в Минске.
В условиях санкций хозяйственные связи России и Белоруссии будут только укрепляться, считают эксперты
Ускорение интеграции Союзного государства усилит экономическую мощь России, считает политолог ИМЭМО РАН Виктор Мизин. «В ситуации, когда западными странами взят курс на выдавливание РФ из мировой политики и экономики, развитие Союзного государства отвечает нашим интересам. Хозяйственные связи с Белоруссией в условиях санкций будут только укрепляться и это взаимовыгодный процесс. В Белоруссии развито не только сельское хозяйство, но и машиностроение», — уточнил эксперт.
Белорусские товары смогут закрыть дефицит предложения по импортной продукции на госзакупках, полагает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. «У нас возникла нехватка импортных промышленных товаров, которые недоступны в результате санкций. Это отразилось на выполнении госзаказа.
Власти решили закрывать дефицит предложения, который существует на рынке, при помощи белорусских коллег. Постановление правительства РФ сняло юридические препятствия для этого», — рассказал собеседник.
Номенклатура товаров в Белоруссии соответствует многим потребностям госзакупок, подтверждает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Отношения между нашими странами регулируются соглашением о Союзном государстве и принятыми договоренностями по расширению сотрудничества в экономической сфере, куда входит и доступ к госзакупкам. Возможность участия белорусских поставщиков в обеспечении российского госзаказа — еще один важный шаг в интеграции экономик Союзного государства», — резюмировал эксперт.
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Белорусские компании помогут восполнить нехватку импортных товаров в России. Этому будет способствовать эксперимент по участию белорусских банков в российской системе госзаказа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эксперты объяснили URA.RU, что это еще один шаг на пути интеграции экономик Союзного государства. Белорусские банки наравне с российскими смогут выдавать независимые гарантии участникам отечественной системы госзакупок, сообщили в пресс-службе правительства РФ. «Новация призвана упростить доступ к российскому госзаказу поставщиков из Белоруссии, что будет способствовать дальнейшей экономической интеграции двух стран», — уточнили в ведомстве. На первом этапе белорусские банки оформят документы, необходимые для работы в РФ. Кроме того, белорусским компаниям надо зарегистрироваться на портале госуслуг и в единой информационной системе госзакупок. На втором этапе банкам Белоруссии необходимо получить независимые гарантии и войти в специальный реестр. Эксперимент продлится до конца 2023 года. Как сообщалось ранее, для экономической интеграции двух стран необходимо реализовать 28 союзных программ. Открытие доступа к госзакупкам — это одна из российско-белорусских договоренностей. В Белоруссии россияне нашли замену китайским и европейским товарам. 20 июня Мишустин оценил производственные мощности одного из заводов в Минске. Ускорение интеграции Союзного государства усилит экономическую мощь России, считает политолог ИМЭМО РАН Виктор Мизин. «В ситуации, когда западными странами взят курс на выдавливание РФ из мировой политики и экономики, развитие Союзного государства отвечает нашим интересам. Хозяйственные связи с Белоруссией в условиях санкций будут только укрепляться и это взаимовыгодный процесс. В Белоруссии развито не только сельское хозяйство, но и машиностроение», — уточнил эксперт. Белорусские товары смогут закрыть дефицит предложения по импортной продукции на госзакупках, полагает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. «У нас возникла нехватка импортных промышленных товаров, которые недоступны в результате санкций. Это отразилось на выполнении госзаказа. Власти решили закрывать дефицит предложения, который существует на рынке, при помощи белорусских коллег. Постановление правительства РФ сняло юридические препятствия для этого», — рассказал собеседник. Номенклатура товаров в Белоруссии соответствует многим потребностям госзакупок, подтверждает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Отношения между нашими странами регулируются соглашением о Союзном государстве и принятыми договоренностями по расширению сотрудничества в экономической сфере, куда входит и доступ к госзакупкам. Возможность участия белорусских поставщиков в обеспечении российского госзаказа — еще один важный шаг в интеграции экономик Союзного государства», — резюмировал эксперт.