Власти определили, как Россия будет жить в 2023 году

Основу правительство Мишустина заложило в уходящем 2022-м

30 декабря 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

Несмотря на весенние прогнозы о скором коллапсе в России, правительству удалось обеспечить работу экономики, выполнить все социальные обязательства и продолжить курс на цифровизацию и технологическое развитие. Опрошенные URA.RU эксперты назвали эти направления работы команды премьер-министра Михаила Мишустина в 2022 году ключевыми и напомнили о мерах, принятых кабмином. По их словам, власть нацелена на достижение независимости от стран Запада по всем критически важным компонентам и в новом году. Работая вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, команда Мишустина приняла целый набор мер поддержки экономики и граждан, которые позволили России без больших потерь адаптироваться к санкциям, рассказал URA.RU президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. «Энергетическая дипломатия обеспечила бюджет России в 2022 году нефтегазовыми доходами, а правительство распорядилось ими по трем ключевым направлениям. Во-первых, это помощь бизнесу и предприятиям в налаживании импортозамещения и параллельного импорта, во-вторых, сохранение кадрового потенциала сферы высоких технологий — IT стало, пожалуй, самой поддерживаемой отраслью в стране. И, в-третьих, были выполнены все социальные обязательства власти, более того, правительство приняло решение о новых льготах», — перечислил политолог. Социальную поддержка Политика правительства в социальной сфере направлена на защиту благополучия россиян, объяснила URA.RU первый замглавы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. «Социальное благополучие достигается комплексными мерами: это не только крупные инфраструктурные проекты, например, больницы или мосты, но и адресная помощь — пособия, помощь в трудоустройстве, улучшение жилищных условий и доступность медицины. Эту адресную помощь непросто организовать „с умом“, даже если денег в бюджете достаточно. В 2022 году принят целый список решений по поддержке россиян, в том числе проиндексированы пенсии, социальные выплаты, пособия и материнский капитал, проработан большой комплекс мер по поддержке участников специальной военной операции и их семей», — напомнила депутат. По словам Цунаевой, Россия остается социальным государством, поскольку обязательства власти перед населением полностью обеспечены в федеральном бюджете на 2023—2025 годы. «Бюджет социально ориентированный, социальные статьи расходов увеличены на один триллион рублей. Будет продолжена индексация МРОТ и прожиточного минимума. Вместе с ними вырастут оклады бюджетников, различные пособия, льготы и больничные выплаты. Сам процесс получения пособий и выплат был значительно упрощен. В бюджете заложены средства и на переобучение 50 тысяч человек новым профессиям за счет государства. Кроме того, до 350 тысяч рублей увеличена сумма социального контракта, до 200 тысяч — на поддержку личного приусадебного хозяйства, продлена программа льготной семейной ипотеки», — добавила депутат. Решение проблем с импортом Главная цель работы правительства, которой была подчинена логика всех принимаемых в 2022 году решений, — это сохранение экономической стабильности и достижение независимости от Запада по всем критически важным компонентам и технологиям, сказал в беседе с URA.RU руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, экономист Петр Кирьян. «Нет такой страны в мире, которая бы все для себя производила сама. Россия остается страной, которая активно импортирует, предлагая взамен свой сырьевой и несырьевой экспорт. Но в критически важных цепочках правительство теперь либо добивается диверсификации поставок, либо создает условия для производства всех нужных компонентов и решений внутри страны. Сделано за минувший год здесь немало, кабмин оформил параллельный импорт в легальное поле, но предстоит еще много работы, потому что закупать все необходимое не удается», — отметил эксперт. Кирьян напомнил, как правительство поддержало малый и средний бизнес решением установить мораторий на проверки. «Также важную роль сыграли льготные кредиты и отраслевые программы развития, например, для сельского хозяйства. Потребители не увидели на полках продуктовых магазинов резких скачков цен, инфляцию удалось сдержать на уровне гораздо ниже, чем предсказывали в начале года. По ходу СВО правительство вынуждено переводить часть производства на военные рельсы в рамках работы корсовета по обеспечению потребностей ВС РФ — это точка напряжения, которая требует балансировки ресурсов. Пока рано подводить итоги, но активно идет разворот на Восток — решаются проблемы с логистикой, провозными мощностями, работой портов, наращиванием торгового флота и страхованием судов. В целом, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, мы не увидели в 2022 году явных провалов ни в одной отрасли», — подчеркнул экономист. Цифровые технологии После санкционного удара по России правительству удалось сохранить для страны квалифицированные кадры — это в сфере IT самое главное, считает директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий, председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев. «Благодаря действиям Минцифры и всего правительства специалистов в основном удалось сохранить в отрасли, в том числе такими решениями, как льготная ипотека для айтишников, отсрочка от армии, мораторий на проверки, льготные кредиты, налоговые льготы и трудоустройство целых команд из числа уходящих из России вендоров», — сказал он. Не удалось западным санкциями остановить и развитие технологий цифрового управления государством, экономикой и услугами населению, отметил Комлев. «Банковская, финансовая система — там же все электронное — тоже сохранила работоспособность. Замещение зарубежного софта зачастую осуществлялось буквально на ходу. Отечественные системы информационной безопасности показали высокую эффективность. С середины года правительство задействовало новые инструменты, в том числе индустриальные центры, готовящие решения для каждой отрасли, появилась платформа „Гостех“. В конце года добрались до развития программного-аппаратных комплексов, что особенно важно для преодоления отставания в вычислительной технике и электронике», — заключил эксперт.