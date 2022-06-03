Власти РФ выведут российские технологии из-под санкций

Правительство назвало сроки полной замены зарубежного ПО на отечественное

03 июня 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

В России заменят западные технологии отечественными разработками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти намерены к 2025 году сделать IT-сферу независимой от санкций Запада. На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде 3 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что за три года зарубежные разработки на предприятиях заменят на российские. Эксперты объяснили URA.RU, что отечественная IT-сфера самодостаточная и сможет масштабировать собственные технологии на всю страну. На конференции Мишустин познакомился с последними разработками IT-компаний в области промышленности. Ему представили платформу для управления процессами технического обслуживания оборудования, систему слежения за металлом, интеллектуальную систему мониторинга, диагностики и прогноза технического состояния оборудования, новые сервисы в сфере перевозок. Представители российских предприятий представили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину свои IT-разработки Фото: Официальный сайт Правительства РФ Начиная общение с участниками конференции, Мишустин уточнил, что теперь им придется работать в новых условиях — с учетом санкций. «Ограничения поставок критически значимых товаров подтвердили правильность нашего курса на развитие отечественного высокотехнологичного производства. Поэтому нам нужно принять меры по повышению конкурентоспособности российских предприятий. Достигнуть этого можно, используя наилучшие доступные отечественные технологии, в первую очередь цифровые», — сказал премьер. По словам главы правительства, в России надо снизить зависимость от импорта и запустить свои инновационные проекты, где будут применяться «технологии робототехники, искусственного интеллекта, кибербезопасности, больших данных, беспроводной связи, интернета вещей». Мишустин подчеркнул, что лучшее программное обеспечение (ПО) надо тиражировать и создать условия для совместной работы компаний над инженерным и промышленным ПО. Надо расширить применение решений на основе искусственного интеллекта и анализа больших данных на российских предприятиях, считает Михаил Мишустин Фото: Официальный сайт Правительства РФ Внедрение IT позволит перейти к новым принципам работы предприятий, где на первое место выйдут качество продукции, управление сервисами и прогнозирование изменений на рынке, уточнил глава правительства. «Промышленность занимает третье место по уровню затрат на цифровые технологии. Но, к сожалению, в обрабатывающих отраслях слабо применяют решения на основе искусственного интеллекта и анализа больших данных, хотя они помогают увеличить производительность, снизить затраты, оптимизировать процессы», — считает Мишустин. Отказ от иностранных технологий на значимых объектах инфраструктуры должен произойти к 2025 году, уверен премьер. «Все зарубежные решения и программно-аппаратные комплексы по планам должны быть выведены из эксплуатации и заменены на российские», — добавил Мишустин. В ближайшие годы IT-сфера, несмотря на кризис, будет развиваться, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отечественная IT-отрасль является самодостаточной и сможет обеспечить технологиями отечественные предприятия, уверен замдиректора Ассоциации электронных коммуникаций, член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников. «По прогнозам, IT — эта единственная отрасль, которая будет расти невзирая на кризис, так как в ее специалистах нуждаются абсолютно все компании. Курс на замещение зарубежных технологий дан в 2014 году. И этого частично удалось достичь. Несмотря на уход 70% западных компаний, мы не испытываем проблем с использованием почты, соцсетей и других сервисов. А вот сервисы для коммерческих организаций были слабо развиты, но в ближайшее время в этом секторе будет отмечаться рост», — пояснил эксперт. Импортозамещение в сфере ПО связано с большим количеством сложностей, но у России есть задел, позволяющий масштабировать существующие решения и отлаживать новые, считает эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод. «Благодаря санкциям дело сдвинулось с мертвой точки — раньше компании предпочитали покупать готовые к работе западные решения, которые стоили дороже, зато все сложности брал на себя подрядчик. Сейчас придется больше сил тратить на разработку и внедрение, но и результаты будут полностью свои. Это выгодно и для отечественных разработчиков, которые раньше могли рассчитывать лишь на небольшую часть дешевых подрядов, тогда как крупные и дорогие заказы забирали западные корпорации», — уточнил эксперт. Статья по теме Мишустин определил самые перспективные специальности в России В России хорошая школа программирования, специалисты которой потом работают в зарубежных компаниях, поэтому наша страна сможет добиться независимости в IT-отрасли, полагает эксперт в сфере высоких технологий, предприниматель Иван Алехин. «Локализация зарубежного ПО в России 95%. Примерно половина разработана русскоговорящими программистами, работающими в других странах мира. В России программирование в тренде. Им начинают заниматься дети с 6 лет и через 10 лет средний возраст IT-специалиста будет 14 лет. Наша страна имеет хорошую школу программирования, поэтому мы обречены на успех», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российские власти намерены к 2025 году сделать IT-сферу независимой от санкций Запада. На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде 3 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что за три года зарубежные разработки на предприятиях заменят на российские. Эксперты объяснили URA.RU, что отечественная IT-сфера самодостаточная и сможет масштабировать собственные технологии на всю страну. На конференции Мишустин познакомился с последними разработками IT-компаний в области промышленности. Ему представили платформу для управления процессами технического обслуживания оборудования, систему слежения за металлом, интеллектуальную систему мониторинга, диагностики и прогноза технического состояния оборудования, новые сервисы в сфере перевозок. Начиная общение с участниками конференции, Мишустин уточнил, что теперь им придется работать в новых условиях — с учетом санкций. «Ограничения поставок критически значимых товаров подтвердили правильность нашего курса на развитие отечественного высокотехнологичного производства. Поэтому нам нужно принять меры по повышению конкурентоспособности российских предприятий. Достигнуть этого можно, используя наилучшие доступные отечественные технологии, в первую очередь цифровые», — сказал премьер. По словам главы правительства, в России надо снизить зависимость от импорта и запустить свои инновационные проекты, где будут применяться «технологии робототехники, искусственного интеллекта, кибербезопасности, больших данных, беспроводной связи, интернета вещей». Мишустин подчеркнул, что лучшее программное обеспечение (ПО) надо тиражировать и создать условия для совместной работы компаний над инженерным и промышленным ПО. Внедрение IT позволит перейти к новым принципам работы предприятий, где на первое место выйдут качество продукции, управление сервисами и прогнозирование изменений на рынке, уточнил глава правительства. «Промышленность занимает третье место по уровню затрат на цифровые технологии. Но, к сожалению, в обрабатывающих отраслях слабо применяют решения на основе искусственного интеллекта и анализа больших данных, хотя они помогают увеличить производительность, снизить затраты, оптимизировать процессы», — считает Мишустин. Отказ от иностранных технологий на значимых объектах инфраструктуры должен произойти к 2025 году, уверен премьер. «Все зарубежные решения и программно-аппаратные комплексы по планам должны быть выведены из эксплуатации и заменены на российские», — добавил Мишустин. Отечественная IT-отрасль является самодостаточной и сможет обеспечить технологиями отечественные предприятия, уверен замдиректора Ассоциации электронных коммуникаций, член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников. «По прогнозам, IT — эта единственная отрасль, которая будет расти невзирая на кризис, так как в ее специалистах нуждаются абсолютно все компании. Курс на замещение зарубежных технологий дан в 2014 году. И этого частично удалось достичь. Несмотря на уход 70% западных компаний, мы не испытываем проблем с использованием почты, соцсетей и других сервисов. А вот сервисы для коммерческих организаций были слабо развиты, но в ближайшее время в этом секторе будет отмечаться рост», — пояснил эксперт. Импортозамещение в сфере ПО связано с большим количеством сложностей, но у России есть задел, позволяющий масштабировать существующие решения и отлаживать новые, считает эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод. «Благодаря санкциям дело сдвинулось с мертвой точки — раньше компании предпочитали покупать готовые к работе западные решения, которые стоили дороже, зато все сложности брал на себя подрядчик. Сейчас придется больше сил тратить на разработку и внедрение, но и результаты будут полностью свои. Это выгодно и для отечественных разработчиков, которые раньше могли рассчитывать лишь на небольшую часть дешевых подрядов, тогда как крупные и дорогие заказы забирали западные корпорации», — уточнил эксперт. В России хорошая школа программирования, специалисты которой потом работают в зарубежных компаниях, поэтому наша страна сможет добиться независимости в IT-отрасли, полагает эксперт в сфере высоких технологий, предприниматель Иван Алехин. «Локализация зарубежного ПО в России 95%. Примерно половина разработана русскоговорящими программистами, работающими в других странах мира. В России программирование в тренде. Им начинают заниматься дети с 6 лет и через 10 лет средний возраст IT-специалиста будет 14 лет. Наша страна имеет хорошую школу программирования, поэтому мы обречены на успех», — резюмировал собеседник.