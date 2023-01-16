Россия вышла на новый этап развития ключевого морского пути

Власти России построят новый порт в устье Енисея, чтобы ввести в морскую логистику нефть, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские власти разогревают коммерческие грузоперевозки по «Северному морскому пути». Так объяснили эксперты URA.RU утверждение властями плана финансирования инфраструктурных проектов в Арктике. На оперативном совещании с вице-премьерами 16 января глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что на возведение нового порта в устье реки Енисей направят бюджетные деньги. По словам аналитиков, терминал имеет значение для проектов по добыче нефти.

На обустройство «Севморпути» будет направлено более 3,5 млрд рублей, заявил Мишустин. «В ближайшие два года на углубление акватории направим более 3,5 млрд рублей. Часть средств пойдет на создание систем безопасности мореплавания. Это даст возможность проводить морские суда ледового класса с грузоподъемностью свыше 120 тысяч тонн», — уточнил премьер.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении бюджетных средств на инфраструктуру «Северного морского пути» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новый порт планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году, уточнили в пресс-службе правительства РФ. «Бухта Север» будет обслуживать Пайяхскую группу месторождений на севере Красноярского края недалеко от Диксона.

«Рассчитываем, что принятые меры стимулируют экономическую активность в Арктической зоне. Это также улучшит транспортную доступность, снабжение ее жителей необходимой продукцией и в целом ускорит развитие региона», — подчеркнул премьер.

Власти начали разогревать грузопоток по «Севморпути», чтобы достичь запланированных показателей к 2024 году, отмечают эксперты Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Российские власти начали разогревать коммерческий грузопоток по Севморпути, чтобы увеличить объем грузоперевозок к 2024 году до 80 млн тонн, считает директор Центра экономики Севера и Арктики, профессор МГУ им. Ломоносова Александр Пилясов. «В настоящее время грузопоток по СМП формируется из сжиженного природного газа (СПГ), нефти с месторождений проекта «Восток ойл» и угольных месторождений Таймыра. СПГ занимает львиную долю. Новый порт в «Бухте Север» в устье Енисея имеет стратегическое значение, потому что обеспечивает выход нефти в морскую логистику. Исходная логистика проекта была трубопроводной.

По мере собирания нефтяных месторождений в Красноярском крае возникла идея перевести их на морскую логистику. Но возник вопрос: на какой порт ориентировать? После строительства нового порта через него будут прокачиваться миллионы тонн нефти, видимо, в восточном направлении», — пояснил эксперт.

Строительство инфраструктуры «Севморпути» идет в логике развития проектов в Арктике, уточняют эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Севморпуть», учитывая переориентацию России на Восток, требует создания качественно новой и совершенствования старой инфраструктуры, поэтому правительство уделяет этому особое внимание, объясняет профессор, проректор по международному сотрудничеству и информационной политике САФУ им. М.В. Ломоносова Константин Зайков. «Строительство новой инфраструктуры идет в логике реализуемых проектов на Ямале и в Красноярском крае. Развитие терминалов на Енисее имеет значение в рамка проектов по добыче нефти в Красноярском крае», — добавил профессор.

Место строительства нового морского терминала для «Севморпути» выбрано не случайно, уверен директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН, член-корреспондент РАН Иван Болотов. По его словам, этот регион Сибири более освоен, это центральная часть российской Арктики, река Енисей гигантская, надо только расчистить устье. «Бухта Сверная» имеет хорошую транспортную доступность и для крупных сибирских поселений.

«Чтобы организовать порт надо обеспечить возможность заходить в устье реки морским судам, то есть подготовить достаточные глубины. Реконструировать советские порты не имеет смысла. Так как современные порты — это более сложные сооружения», — резюмировал собеседник.