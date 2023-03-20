В России перестроят работу учителей и преподавателей

Это поможет педагогам выполнять новые цели, поставленные президентом

20 марта 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

Педагоги смогут уделять больше времени образованию молодого поколения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские учителя и преподаватели получат больше времени для занятия наукой, а также воспитания и обучения молодого поколения. Для этого власти снизят бюрократическую нагрузку на учебные заведения, сократив ненужную отчетность. К таким выводам пришли опрошенные URA.RU эксперты, комментируя итоги встречи главы правительства РФ Михаила Мишустина с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзором Музаевым 20 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) и глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев (справа) обсудили излишнюю нагрузку учителей Фото: government.ru Глава правительства РФ Михаил Мишустин начал встречу с того, что текущий год был объявлен президентом России Владимиром Путиным «Годом педагога и наставника». В связи с этим необходимо не просто улучшать условия работы учителей, но и снижать бюрократические и административные нагрузки. «Нагрузка, связанная с отчетностью, очень непростая. Многие учителя жалуются. Мы слышим это. Возможно, это будет всем понятно, когда те же самые чиновники вместе с учителями смогут посмотреть на эту отчетность. Время, которое учитель тратит на заполнение той или иной отчетности, это касается также и университетских преподавателей, было бы эффективнее потратить на воспитание детей и обучение. Очень важные элементы», — подчеркнул премьер. Учителя вынуждены тратить много времени на работу с документами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Для оценки объема бумажной работы, которую вынуждены делать учителя, в пяти регионах страны были запущены пилотные проекты. В них вплоть до каждой школы отслеживалось, какую информацию отправляли педагоги, на какие запросы отвечали, сообщил в ответ Музаев. «В июне планируем сделать карту не только субъектов, но и муниципалитетов, где школы забюрократизированы. И здесь основным маркером будет то, как и в случае с опросом, что говорят учителя. Если они недовольны, значит это недовольство обоснованно. Будем работать с иными ведомствами, которые тоже пишут в школы, там есть необходимость. Все кому не лень пишут в школу. Если бы это было только Министерство просвещения или Рособрнадзор, Министерство науки и высшего образования, это была бы одна история. Но пишут все», — доложил Музаев. Преподаватели получат больше возможности уделять внимание обучению студентов Фото: Влад Нелюбин © URA.RU Он также напомнил о поправке в Федеральный закон №273, поддержанной правительством, которая дает право Минпросвещения оговаривать перечень документов, которые должен заполнять учитель. «Впервые появился ограничитель, законное право учителя ссылаться на этот приказ. Раньше этого не было. Приказ говорит лишь о пяти документах, а если учитель не классный руководитель, то только три документа, которые он обязан заполнять», — уточнил руководителя Рособрнадзора. «Важно, чтобы наши ребята, дети, молодежь получали по самым высоким стандартам качественное образование, которое позволяло бы им делать все для своей страны, чтобы мы достигли экономического, технологического суверенитета. Достигли национальных целей развития, которые перед нами ставит наш Президент», — подчеркнул в завершение беседы Мишустин. Правительство решает вопрос снижения административной нагрузки на преподавателей на всех уровнях, рассказал в разговоре с URA.RU ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский. «У нас в университете сейчас бюрократическая нагрузка большая, но мы стараемся преподавателей от нее оградить, как только можем. Преподавателям нужно заниматься наукой и воспитанием молодого поколения. Сейчас правительство проводит важную работу по реструктуризации отчетности, которую можно «спустить» ради качества образования», — пояснил ректор. Статья по теме Путин показал, как Россия добьется независимости и победит в СВО Такого же мнения придерживается президент МФТИ Николай Кудрявцев. «На местах мы всегда стремимся избавить преподавателей от „бюрократического творчества“. Если в вузах это не так распространено, то в школах — более. Преподавателей сейчас пытаются от этого оградить. Нужна регламентация отчетности и сейчас правительство этим занялось. Надеюсь, что в ближайшее время все вопросы, отнимающие много времени, будут сняты», — говорит президент МФТИ, По словам заслуженного учителя РФ Евгения Ямбурга, власти хотят сохранить единое образовательное пространство, чтобы не терялся уровень обучения в зависимости от региона. «Начали в пяти регионах — слава Богу. Надеюсь, что распространится на все. Власти хотят сохранить единое образовательное пространство, чтобы не терялся уровень, в зависимости от региона», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские учителя и преподаватели получат больше времени для занятия наукой, а также воспитания и обучения молодого поколения. Для этого власти снизят бюрократическую нагрузку на учебные заведения, сократив ненужную отчетность. К таким выводам пришли опрошенные URA.RU эксперты, комментируя итоги встречи главы правительства РФ Михаила Мишустина с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзором Музаевым 20 марта. Глава правительства РФ Михаил Мишустин начал встречу с того, что текущий год был объявлен президентом России Владимиром Путиным «Годом педагога и наставника». В связи с этим необходимо не просто улучшать условия работы учителей, но и снижать бюрократические и административные нагрузки. «Нагрузка, связанная с отчетностью, очень непростая. Многие учителя жалуются. Мы слышим это. Возможно, это будет всем понятно, когда те же самые чиновники вместе с учителями смогут посмотреть на эту отчетность. Для оценки объема бумажной работы, которую вынуждены делать учителя, в пяти регионах страны были запущены пилотные проекты. В них вплоть до каждой школы отслеживалось, какую информацию отправляли педагоги, на какие запросы отвечали, сообщил в ответ Музаев. «В июне планируем сделать карту не только субъектов, но и муниципалитетов, где школы забюрократизированы. И здесь основным маркером будет то, как и в случае с опросом, что говорят учителя. Если они недовольны, значит это недовольство обоснованно. Будем работать с иными ведомствами, которые тоже пишут в школы, там есть необходимость. Он также напомнил о поправке в Федеральный закон №273, поддержанной правительством, которая дает право Минпросвещения оговаривать перечень документов, которые должен заполнять учитель. «Впервые появился ограничитель, законное право учителя ссылаться на этот приказ. Раньше этого не было. Приказ говорит лишь о пяти документах, а если учитель не классный руководитель, то только три документа, которые он обязан заполнять», — уточнил руководителя Рособрнадзора. «Важно, чтобы наши ребята, дети, молодежь получали по самым высоким стандартам качественное образование, которое позволяло бы им делать все для своей страны, чтобы мы достигли экономического, технологического суверенитета. Достигли национальных целей развития, которые перед нами ставит наш Президент», — подчеркнул в завершение беседы Мишустин. Правительство решает вопрос снижения административной нагрузки на преподавателей на всех уровнях, рассказал в разговоре с URA.RU ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский. «У нас в университете сейчас бюрократическая нагрузка большая, но мы стараемся преподавателей от нее оградить, как только можем. Такого же мнения придерживается президент МФТИ Николай Кудрявцев. «На местах мы всегда стремимся избавить преподавателей от „бюрократического творчества“. Если в вузах это не так распространено, то в школах — более. Преподавателей сейчас пытаются от этого оградить. Нужна регламентация отчетности и сейчас правительство этим занялось. Надеюсь, что в ближайшее время все вопросы, отнимающие много времени, будут сняты», — говорит президент МФТИ, По словам заслуженного учителя РФ Евгения Ямбурга, власти хотят сохранить единое образовательное пространство, чтобы не терялся уровень обучения в зависимости от региона. «Начали в пяти регионах — слава Богу. Надеюсь, что распространится на все. Власти хотят сохранить единое образовательное пространство, чтобы не терялся уровень, в зависимости от региона», — подытожил эксперт.