Санкции Запада раскрыли потенциал российского региона

Курганская область стала привлекательной для инвесторов

07 апреля 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков делает ставку на создание индустриальных парков Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти Курганской области продолжают стабильную работу по улучшению инвестиционной привлекательности. Переориентация на внутренний рынок в связи с санкциями и спецоперацией дала субъекту импульс для промышленного и сельскохозяйственного развития. Так эксперты URA.RU оценили итоги презентации экономического, промышленного и инвестиционного потенциала региона, которая состоялась на площадке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) 7 апреля. На тематических информационных площадках были представлены промышленные, экономические и туристическое направления. Спикеры и представители властей региона рассказали о преимуществах сети индустриальных парков, которая активно развивается в Курганской области по инициативе губернатора Вадима Шумкова, мерах поддержки, возможностях в сфере информационных технологий. Глава АСИ Светлана Чупшева рассчитывает на плодотворное сотрудничество между агентством и регионом Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Мы рады приветствовать в нашей региональной точке кипения Курганскую область. Мы давно работаем по повестке инвестиционного климата и заинтересованы в том, чтобы регион получил новые заверения в партнерстве. В прошлом году, когда мы представляли результаты инвестиционного рейтинга на Санкт-Петербургском экономическом форуме, президент страны особо отметил динамику, которая происходит в регионе с точки зрения развития бизнеса, его промышленный потенциал, указал, что регион один из наиболее динамично развивающихся среди субъектов», — заявила руководитель АСИ Светлана Чупшева. Согласно данными АСИ за прошлый год, Зауралье уже второй год подряд серьезно прибавляет в рейтинге. В 2020 году Курганская область была на 60 месте, в 2021 — на 24. Сейчас регион занимает 15 позицию в национальном инвестиционном рейтинге. Также регион вошел в топ-10 субъектов с самым низким административным давлением на бизнес, заняв 7 место. Курганская область открыта для новых инвестиционных проектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Индекс промышленного производства за прошлый год составил 102,5% (26 место в РФ), сельского хозяйства — 139,9% (1 место в РФ), а текущий уровень регистрируемой безработицы составляет менее 1%. В планах у властей региона к 2024 году создать сеть из 9 индустриальных парков, 5 из них уже работают, 2 строятся и еще 2 находятся в стадии проектирования. В перспективе планируется привлечь 45 компаний-резидентов, создать более тысячи рабочих мест, а общий объем инвестиции составит 3 млрд рублей. Также были созданы три территории опережающего развития с особыми условиями налогообложения и финансовых льгот со стороны властей. «В прошлом году президент назвал Курганскую область регионом, показавшим лучшую динамику в стране по росту в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Для нас это не просто рейтинг. Это новые предприятия, новые рабочие места. Впервые за 30 лет проблема не в нехватке рабочих мест, а в нехватке рабочих рук», — сказал губернатор Курганской области Вадим Шумков в ходе мероприятия. По его словам, только ленивый сегодня не говорит, что Курган, Курганская область изменились во всех отношениях. «Это дороги, мосты, ЖКХ, благоустройство, дворы, фасады, экономика, социальная сфера. Но самое главное — люди. Отдельно хочу поблагодарить тех в этом зале, кто остается вместе с нами, помогает нам реализовывать целый блок очень сложных вопросов на злобу сегодняшнего дня. Я сейчас говорю о специальной военной операции. Спасибо вам огромное», — добавил Шумков. Председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных (слева) и глава Курганской области Вадим Шумков (справа) после подписания соглашения Фото: Владимир Андреев © URA.RU После недолгого общения с залом состоялись подписания соглашений о сотрудничестве между властями Курганской области с компаниями-инвесторами. Предметом договоров сторон является взаимодействие в реализации важных социально-экономических проектов для дальнейшего промышленного роста региона. Соглашения были подписаны с председателем совета директоров «Корпорации СТС» Татьяной Черных, генеральным директором ООО «Бентонит» Александром Ветюговым, исполнительным директором ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» Дмитрием Левиным, руководителем АО «ВНИПИВЗРЫВГЕОФИЗИКА» Сергеем Копыловым, директором ООО «Уральская Агропромышленная Группа» Андреем Петровым, генеральным директором ПАО «Транснефть-Урал» Романом Ковалевым и директором ООО «ЭКОТЕХ» Аленой Шипаевой. Власти Курганской области смогли переориентировать промышленные мощности себе на пользу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области был дан импульс для развития индустриального потенциала и аграрной промышленности в связи с санкционными ограничениями и вызовами новой реальности, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Во-первых, там достаточно крупное оборонное предприятие, ориентированное на производство продукции для сухопутных вооруженных сил. Также есть ориентир на развитие атомной промышленности, потому что в регионе есть месторождение урана. Во-вторых, в условиях переориентации на внутренние рынки, активно развивается сельское хозяйство, в силу нахождения рядом с регионом мощных рынков потребления. Дополнительный стимул для развития может дать и соседство с нашими казахстанскими партнерами», — отмечает эксперт. Своего коллегу поддерживает генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его мнению, для развития региона существует три основных направления. «Переориентация на внутреннего потребителя действительно могла дать Курганской области стимул для развития. Если раньше какие-то регионы были в лидерах, а у других не было шансов их догнать, то сейчас другая картина. Субъекты с низкой стартовой базой имеют все шансы. Точки роста Курганской области возможны за счет добычи полезных ископаемых, развития промышленности, ориентации на оборонный сектор и поддержки рынка малых и средних предприятий в части импортозамещения», — подытожил Гращенков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Курганской области продолжают стабильную работу по улучшению инвестиционной привлекательности. Переориентация на внутренний рынок в связи с санкциями и спецоперацией дала субъекту импульс для промышленного и сельскохозяйственного развития. Так эксперты URA.RU оценили итоги презентации экономического, промышленного и инвестиционного потенциала региона, которая состоялась на площадке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) 7 апреля. На тематических информационных площадках были представлены промышленные, экономические и туристическое направления. Спикеры и представители властей региона рассказали о преимуществах сети индустриальных парков, которая активно развивается в Курганской области по инициативе губернатора Вадима Шумкова, мерах поддержки, возможностях в сфере информационных технологий. «Мы рады приветствовать в нашей региональной точке кипения Курганскую область. Мы давно работаем по повестке инвестиционного климата и заинтересованы в том, чтобы регион получил новые заверения в партнерстве. В прошлом году, когда мы представляли результаты инвестиционного рейтинга на Санкт-Петербургском экономическом форуме, президент страны особо отметил динамику, которая происходит в регионе с точки зрения развития бизнеса, его промышленный потенциал, указал, что регион один из наиболее динамично развивающихся среди субъектов», — заявила руководитель АСИ Светлана Чупшева. Индекс промышленного производства за прошлый год составил 102,5% (26 место в РФ), сельского хозяйства — 139,9% (1 место в РФ), а текущий уровень регистрируемой безработицы составляет менее 1%. В планах у властей региона к 2024 году создать сеть из 9 индустриальных парков, 5 из них уже работают, 2 строятся и еще 2 находятся в стадии проектирования. В перспективе планируется привлечь 45 компаний-резидентов, создать более тысячи рабочих мест, а общий объем инвестиции составит 3 млрд рублей. Также были созданы три территории опережающего развития с особыми условиями налогообложения и финансовых льгот со стороны властей. По его словам, только ленивый сегодня не говорит, что Курган, Курганская область изменились во всех отношениях. «Это дороги, мосты, ЖКХ, благоустройство, дворы, фасады, экономика, социальная сфера. Но самое главное — люди. Отдельно хочу поблагодарить тех в этом зале, кто остается вместе с нами, помогает нам реализовывать целый блок очень сложных вопросов на злобу сегодняшнего дня. Я сейчас говорю о специальной военной операции. Спасибо вам огромное», — добавил Шумков. После недолгого общения с залом состоялись подписания соглашений о сотрудничестве между властями Курганской области с компаниями-инвесторами. Предметом договоров сторон является взаимодействие в реализации важных социально-экономических проектов для дальнейшего промышленного роста региона. Соглашения были подписаны с председателем совета директоров «Корпорации СТС» Татьяной Черных, генеральным директором ООО «Бентонит» Александром Ветюговым, исполнительным директором ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» Дмитрием Левиным, руководителем АО «ВНИПИВЗРЫВГЕОФИЗИКА» Сергеем Копыловым, директором ООО «Уральская Агропромышленная Группа» Андреем Петровым, генеральным директором ПАО «Транснефть-Урал» Романом Ковалевым и директором ООО «ЭКОТЕХ» Аленой Шипаевой. В Курганской области был дан импульс для развития индустриального потенциала и аграрной промышленности в связи с санкционными ограничениями и вызовами новой реальности, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Во-первых, там достаточно крупное оборонное предприятие, ориентированное на производство продукции для сухопутных вооруженных сил. Также есть ориентир на развитие атомной промышленности, потому что в регионе есть месторождение урана. Во-вторых, в условиях переориентации на внутренние рынки, активно развивается сельское хозяйство, в силу нахождения рядом с регионом мощных рынков потребления. Дополнительный стимул для развития может дать и соседство с нашими казахстанскими партнерами», — отмечает эксперт. Своего коллегу поддерживает генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его мнению, для развития региона существует три основных направления. «Переориентация на внутреннего потребителя действительно могла дать Курганской области стимул для развития. Если раньше какие-то регионы были в лидерах, а у других не было шансов их догнать, то сейчас другая картина. Субъекты с низкой стартовой базой имеют все шансы. Точки роста Курганской области возможны за счет добычи полезных ископаемых, развития промышленности, ориентации на оборонный сектор и поддержки рынка малых и средних предприятий в части импортозамещения», — подытожил Гращенков.