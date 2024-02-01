Крупнейший молодежный проект Кремля будет расширяться

Как «Движение первых» намерено привлекать новых участников?

02 февраля 2024 в 01:53 Размер текста - 17 +

«Движение первых» самый крупный молодежный проект за всю историю России Фото: Владимир Андреев © URA.RU На ВДНХ прошел второй день съезда «Движения первых», организации, развитие которой лично курирует Владимир Путин. Участники движения заявили об амбициозных планах, исходя из которых становится очевидно: в будущем проект намерен сравниться с пионерией. Владимир Путин спел с участниками движения гимн России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Важность второго дня съезда «Движения первых» стала очевидна, когда анонсировалось очное участие в нем президента. В первом съезде Путин поучаствовал только онлайн, выступив с коротким обращением к участникам. В этот раз Путин не просто приехал лично, но и совершенно изменил формат события. Вместо длинной нравоучительной речи Путин выбрал более удачный подход для общения с молодой аудиторией: он спел с ней гимн. Первое, на чем акцентировал внимание президент — это на масштабах деятельности нового движения, на его численности. «В „Движении первых“ за такой короткий срок уже 4,7, почти 5 миллионов человек! В мероприятиях, которые вы проводите, организуете, приняло участие 7 миллионов человек! Это огромная армия», — заявил Путин. Действительно, численность впечатляет. Ни одному другому молодежному движению в современной истории России не удавалось объединить такое большое количество человек. Для примера, в Российском движении школьников — только порядка 1,5 млн участников. Статья по теме Молодежь помогла властям сформулировать образ будущего России Президент с большим воодушевлением рассказывал и о масштабах деятельности движения. Он вспомнил о двух миллионах посаженых деревьев ко Дню народного единства, о трех миллионах писем, отправленных бойцам СВО, о тысячах книг, собранных для детей Донбаса и Новороссии. «Это все совершенно конкретные, абсолютно осязаемые вещи», — резюмировал Путин. Однако на сегодняшнем съезде стало понятно, останавливаться на достигнутом никто не планирует. Председатель правления движения Дмитрий Гуров анонсировал важное изменение устава организации, которое изменит не только численность, но и, вероятно, принцип работы проекта. «Сегодня нам предстоит рассмотреть приоритетные направления деятельности в 2024 году, развитие системы самоуправления, символы, традиции, утвердить ряд изменений в Устав. Одно из них — увеличение возраста участников до 25 лет, что должно вовлечь в нашу деятельность всю студенческую молодежь», — заявил Гуров. Предполагается, что увеличение возраста вовлечет в проект огромную аудиторию, численность которой организаторы пока даже не могут представить. «Трудно назвать точные цифры, но это будет однозначно очень большой прирост. Я думаю, что это однозначно будет интересно студентам бакалавриата и специалитета», — поделился с агентством член научно-педагогического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров. «Движение первых» насчитывает почти 5 миллионов человек и их число будет расти Фото: Владимир Андреев © URA.RU Такое поднятие возрастного порога позволит присоединиться к движению и молодым людям, которые просто интересуются популярным сегодня волонтерским движением. Это тоже многочисленная аудитория, которая даст «Движению первых» ощутимый прирост участников. «Поскольку волонтерские движения развиваются, людям хочется принимать участие в волонтерской деятельности, то движение первых может быть интересным и для студентов», — считает директор центра политического анализа Павел Данилин. У этого решения есть и другая подоплека. Как считает политолог Константин Калачев, молодые люди студенческого возраста — наиболее взрывоопасная группа населения, разделяющая ценности, отличные от старшего поколения. Чаще всего это свобода слова, свобода выборов, индивидуализм. Соответственно, ей крайне необходимо прививать традиционные ценности, идеологически воздействовать. «Если посмотрим на данные опросов, ценности людей до 29 лет находятся в противоречии с ценностями людей более старшего возраста. Чтобы наследие Путина закрепить в истории, нужно, чтобы ценности современного поколения совпадали со старшим поколением», — комментирует Калачев. Другой важный анонс, прозвучавший на съезде — это расширение базы наставников, повышение уровня их компетенций. Именно эти люди непосредственно занимаются вовлечением людей в движение, занимаются их сопровождением, передают им ценности организации. От компетентности наставников зависит будущее развитие движения «на земле». «Впереди у нас огромная работа, которая связана с внедрением Программы воспитательной работы. Нам предстоит организовать возможность для Движения обучать наставников по Программе воспитательной работы, а также наладить мониторинг эффективности ее применения. Надеюсь, в этом году нам удастся охватить этой программой всех заинтересованных в вопросах воспитания взрослых — не только педагогов, но и людей, которые будут выступать наставниками в Движении», — сообщила Первый заместитель председателя правления Движения Первых Наталия Мандрова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На ВДНХ прошел второй день съезда «Движения первых», организации, развитие которой лично курирует Владимир Путин. Участники движения заявили об амбициозных планах, исходя из которых становится очевидно: в будущем проект намерен сравниться с пионерией. Важность второго дня съезда «Движения первых» стала очевидна, когда анонсировалось очное участие в нем президента. В первом съезде Путин поучаствовал только онлайн, выступив с коротким обращением к участникам. В этот раз Путин не просто приехал лично, но и совершенно изменил формат события. Вместо длинной нравоучительной речи Путин выбрал более удачный подход для общения с молодой аудиторией: он спел с ней гимн. Первое, на чем акцентировал внимание президент — это на масштабах деятельности нового движения, на его численности. «В „Движении первых“ за такой короткий срок уже 4,7, почти 5 миллионов человек! В мероприятиях, которые вы проводите, организуете, приняло участие 7 миллионов человек! Это огромная армия», — заявил Путин. Действительно, численность впечатляет. Ни одному другому молодежному движению в современной истории России не удавалось объединить такое большое количество человек. Для примера, в Российском движении школьников — только порядка 1,5 млн участников. Президент с большим воодушевлением рассказывал и о масштабах деятельности движения. Он вспомнил о двух миллионах посаженых деревьев ко Дню народного единства, о трех миллионах писем, отправленных бойцам СВО, о тысячах книг, собранных для детей Донбаса и Новороссии. «Это все совершенно конкретные, абсолютно осязаемые вещи», — резюмировал Путин. Однако на сегодняшнем съезде стало понятно, останавливаться на достигнутом никто не планирует. Председатель правления движения Дмитрий Гуров анонсировал важное изменение устава организации, которое изменит не только численность, но и, вероятно, принцип работы проекта. Предполагается, что увеличение возраста вовлечет в проект огромную аудиторию, численность которой организаторы пока даже не могут представить. «Трудно назвать точные цифры, но это будет однозначно очень большой прирост. Я думаю, что это однозначно будет интересно студентам бакалавриата и специалитета», — поделился с агентством член научно-педагогического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров. Такое поднятие возрастного порога позволит присоединиться к движению и молодым людям, которые просто интересуются популярным сегодня волонтерским движением. Это тоже многочисленная аудитория, которая даст «Движению первых» ощутимый прирост участников. «Поскольку волонтерские движения развиваются, людям хочется принимать участие в волонтерской деятельности, то движение первых может быть интересным и для студентов», — считает директор центра политического анализа Павел Данилин. У этого решения есть и другая подоплека. Как считает политолог Константин Калачев, молодые люди студенческого возраста — наиболее взрывоопасная группа населения, разделяющая ценности, отличные от старшего поколения. Чаще всего это свобода слова, свобода выборов, индивидуализм. Соответственно, ей крайне необходимо прививать традиционные ценности, идеологически воздействовать. Другой важный анонс, прозвучавший на съезде — это расширение базы наставников, повышение уровня их компетенций. Именно эти люди непосредственно занимаются вовлечением людей в движение, занимаются их сопровождением, передают им ценности организации. От компетентности наставников зависит будущее развитие движения «на земле». «Впереди у нас огромная работа, которая связана с внедрением Программы воспитательной работы. Нам предстоит организовать возможность для Движения обучать наставников по Программе воспитательной работы, а также наладить мониторинг эффективности ее применения. Надеюсь, в этом году нам удастся охватить этой программой всех заинтересованных в вопросах воспитания взрослых — не только педагогов, но и людей, которые будут выступать наставниками в Движении», — сообщила Первый заместитель председателя правления Движения Первых Наталия Мандрова.