Путин раскрыл, куда отправятся российские удобрения вместо Европы

Путин: Моди напрямую попросил об увеличении поставок в Индию удобрений из РФ
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Поставки минеральных удобрений из России в Индию выросли в четыре раза
Поставки минеральных удобрений из России в Индию выросли в четыре раза Фото:

Российские минеральные удобрения вместо Европы направят на новые рынки, в первую очередь — в Индию. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Индийское руководство просило нас об этом напрямую, премьер-министр Нарендра Моди просил», — сказал Путин в ходе встречи с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым в Кремле. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев сообщил, что за последний год поставки минеральных удобрений из России в Индию выросли в четыре раза. Это стало возможным благодаря быстрой переориентации отрасли после сокращения экспорта в Европу.

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Российские минеральные удобрения вместо Европы направят на новые рынки, в первую очередь — в Индию. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Индийское руководство просило нас об этом напрямую, премьер-министр Нарендра Моди просил», — сказал Путин в ходе встречи с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым в Кремле. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев сообщил, что за последний год поставки минеральных удобрений из России в Индию выросли в четыре раза. Это стало возможным благодаря быстрой переориентации отрасли после сокращения экспорта в Европу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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