Путин раскрыл, куда отправятся российские удобрения вместо Европы

Российские минеральные удобрения вместо Европы направят на новые рынки, в первую очередь — в Индию. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Индийское руководство просило нас об этом напрямую, премьер-министр Нарендра Моди просил», — сказал Путин в ходе встречи с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым в Кремле. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев сообщил, что за последний год поставки минеральных удобрений из России в Индию выросли в четыре раза. Это стало возможным благодаря быстрой переориентации отрасли после сокращения экспорта в Европу.
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