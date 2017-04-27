15:56 26 апреля 2017 17

Вор в законе решил наказать того, кто не захотел платить в общак Фото: Валерий Мельников © РИА "Новости"

Следователям удалось выйти на след заказчиков убийства торговца зеленью и фруктами в Москве Джамбулата Шамиль-оглы. Об этом со ссылкой на собственные источники в следствии сообщает Life.ru. По версии следователей, заказом киллеру на «торговца укропом» дал Захарий Калашов, известный в криминальном мире как Шакро Молодой.

«Шакро Молодому не понравилось, что Джамбулат Шамиль-оглы не считался с воровским миром и отказывался платить дань группировке авторитета, — сообщает издание. — Примечательно, что не считался Джамбулат не только с людьми Шакро Молодого, но и с бандой своего земляка — авторитета Ровшана Джаниева по кличке Ровшан Ленкоранский (был расстрелян в Турции — прим. ред.)».

Как напоминает СМИ, в марте 2016 года киллер, поджидавший Джамбулата у его дома на Славянском бульваре, расстрелял торговца в упор из пистолета. Установить и задержать владельца оружия удалось довольно быстро, но против него не было прямых улик, однако через его телефон следователям удалось-таки выйти на организаторов.

В Екатеринбурге имена воров в законе Шакро Молодого и Ровшана Ленкоранского звучат довольно часто: недавно на знаменитой овощебазе №4 прошла сходка авторитетов, на которой им представили новую «крышу» овощебазы — 47-летнего Рахмана Абдуллаева, который является правой рукой смотрящего за Челябинском Илхама Османова. Последний, в свою очередь, поддерживает тесные контакты с 62-летним Автандилом Кобешавидзе (Авто) и 44-летним Надиром Салифовым (Гули).

По информации силовиков, именно Гули присягали торговцы с 4-й овощебазы Екатеринбурга. На самой базе интересы Гули представляет Агаяр Агаев, который ранее был представителем Ровшана Ленкоранского (пока того не расстреляли в Турции).

Накануне на овощебазе №4 была предпринята попытка смены руководства: зайти на нее пыталась конкурсная управляющая из Санкт-Петербурга Ирина Макарова, приехавшая с определением суда на руках. Это сопровождалось стрельбой по воротам базы и массовыми беспорядками: проникнуть на территорию пыталась толпа примерно в 40 человек.

Однако попытка не увенчалась успехом: ответхранитель 4-й овощебазы Елена Русина (дочь умершей Татьяны Русиной) забаррикадировалась в офисе и усилила охрану: в помощь прибыли участники войны в Донбассе и мастера рукопашного боя.

В итоге конкурсную управляющую пустили на базу лишь через четыре часа в сопровождении нескольких помощников только для того, чтобы они осмотрели корпуса и сверили имущество с описанием в судебном решении. Власть на овощебазе не поменялась.