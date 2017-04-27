09:00 27 апреля 2017 0

Министр культуры Владимир Мединский здорово рассмешил коллег и президента Путина Фото: Владимир Андреев / URA.RU

Наступило еще одно утро, предпоследнее рабочее утро на этой неделе. И с вами наша традиционная подборка самого интересного из того, что произошло, пока вы спали. Хотите получать такую на почту? Отлично, у нас как раз есть рассылка — просто оставьте нам адрес электронной почты, остальное мы сделаем за вас.

Перейдем к новостям. И вот самое интересное и обсуждаемое из того, что произошло за ночь:

Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву «провести воспитательную работу» с министром культуры Владимиром Мединским. Главу государства рассмешил доклад главы Минкульта о сельских клубах, в который вкрались идеи сексизма.

Организацию «Свидетели Иеговы» (недавно признана экстремистской в России) обвинили в разрушении культуры коренных жителей Севера. Им приписывают обман, кражи и уничтожение святилищ.

В Ханты-Мансийске появится расквартированный ОМОН, раньше этого подразделения в югорском городе не было. По легенде бойцы нужны для участия в торжествах, на самом же деле это ответ на массовые акции протеста.

Представляем вашему вниманию, возможно, самую бедную гордуму в стране — гордуму Кургана. Парламент на пороге коллапса: депутатам отменили зарплату (всего 25 тысяч рублей в месяц, к слову) и теперь многие народные избранники потянулись на выход. Замену им будут искать по объявлению.

В Москве только сейчас решили сносить хрущевки, а в Екатеринбурге эту проблему решали еще в 90-х. В столице Среднего Урала есть первая в России реконструированная хрущевка — так выглядел амбициозный проект спасения старых домов. Его жильцы не в восторге и говорят: «Лучше бы снесли».

«URA.RU» продолжает свою миротворческую миссию: мы решили установить диалог между сторонниками и противниками строительства Храма на воде в Екатеринбурге. Мнение тех, кто против, мы уже публиковали накануне, теперь время услышать того, кто за — мы взяли интервью у викария Екатеринбургской епархии, епископа Среднеуральского Евгения Кульберга. По мнению священнослужителя, Храм есть благо для города, даже если из-за этого городской пруд не станет объектом ЮНЕСКО, а противники строительства не очень умные и не патриоты, да и напоминают ему о «Майдане — 2014».

Ну, и еще напоследок традиционная веселая новость. На бывшем пермском сайте партии «Родина» разместили порно. Прогнозируем сегодня повышенную любовь к «Родине» в этом регионе.