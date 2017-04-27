{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,31
Динамика за 2 недели
Евро 61,51
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 апреля 2017
09:00  27 апреля 2017 0

Медведев «воспитает» Мединского, «Свидетели Иеговы» уничтожают народы Севера, порно на сайте «Родины». Подборка «URA.RU» — все интересное за то время, пока вы спали

Министр культуры Владимир Мединский здорово рассмешил коллег и президента ПутинаФото: Владимир Андреев / URA.RU

Наступило еще одно утро, предпоследнее рабочее утро на этой неделе. И с вами наша традиционная подборка самого интересного из того, что произошло, пока вы спали. Хотите получать такую на почту? Отлично, у нас как раз есть рассылка — просто оставьте нам адрес электронной почты, остальное мы сделаем за вас.

Перейдем к новостям. И вот самое интересное и обсуждаемое из того, что произошло за ночь:

Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву «провести воспитательную работу» с министром культуры Владимиром Мединским. Главу государства рассмешил доклад главы Минкульта о сельских клубах, в который вкрались идеи сексизма.

Организацию «Свидетели Иеговы» (недавно признана экстремистской в России) обвинили в разрушении культуры коренных жителей Севера. Им приписывают обман, кражи и уничтожение святилищ.

В Ханты-Мансийске появится расквартированный ОМОН, раньше этого подразделения в югорском городе не было. По легенде бойцы нужны для участия в торжествах, на самом же деле это ответ на массовые акции протеста.

Представляем вашему вниманию, возможно, самую бедную гордуму в стране — гордуму Кургана. Парламент на пороге коллапса: депутатам отменили зарплату (всего 25 тысяч рублей в месяц, к слову) и теперь многие народные избранники потянулись на выход. Замену им будут искать по объявлению.

В Москве только сейчас решили сносить хрущевки, а в Екатеринбурге эту проблему решали еще в 90-х. В столице Среднего Урала есть первая в России реконструированная хрущевка — так выглядел амбициозный проект спасения старых домов. Его жильцы не в восторге и говорят: «Лучше бы снесли».

«URA.RU» продолжает свою миротворческую миссию: мы решили установить диалог между сторонниками и противниками строительства Храма на воде в Екатеринбурге. Мнение тех, кто против, мы уже публиковали накануне, теперь время услышать того, кто за — мы взяли интервью у викария Екатеринбургской епархии, епископа Среднеуральского Евгения Кульберга. По мнению священнослужителя, Храм есть благо для города, даже если из-за этого городской пруд не станет объектом ЮНЕСКО, а противники строительства не очень умные и не патриоты, да и напоминают ему о «Майдане — 2014».

Ну, и еще напоследок традиционная веселая новость. На бывшем пермском сайте партии «Родина» разместили порно. Прогнозируем сегодня повышенную любовь к «Родине» в этом регионе.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров