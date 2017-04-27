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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
21:38  26 апреля 2017 4

«Почему только с мужчинами?» Путин поручил Медведеву «воспитать» Мединского после доклада о сельских клубах. ВИДЕО

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
В ходе совещания президент пожурил Мединского за сексизмФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в шутку призвал премьер-министра Дмитрия Медведева провести воспитательную работу с министром культуры Владимиром Мединским. Об этом российский лидер заявил во время совещания с членами правительства.

Причиной стал отчет главы Минкультуры о сельских домах культуры, в ходе которого Мединский предположил, что женщинам неинтересно будет смотреть с мужчинами хоккей, сообщает RT. Путина удивило предложение министра сделать в домах культуры отдельные комнаты для просмотра этого вида спорта.

«Это большой зал с огромным телевизором, где мужчины могут посмотреть хоккей, вместе собравшись», — сказал Мединский. Путин прервал его вопросом: «Почему только мужчины?». Министр ответил, что «вместе интереснее, чем дома смотреть». «Вместе интереснее, но почему только с мужчинами? Дмитрий Анатольевич, проведите воспитательную работу с членами правительства», — в шутку сказал президент, обращаясь к премьеру.

Продолжая свою мысль, Мединский отметил, что в ДК также будут места для женщин, где можно побеседовать с подругами, большая библиотека, а также зал для занятий хореографией для детей и гимнастический зал, уточняет «Национальная служба новостей».

Марина Мотылева
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