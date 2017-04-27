21:38 26 апреля 2017 4

В ходе совещания президент пожурил Мединского за сексизм Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в шутку призвал премьер-министра Дмитрия Медведева провести воспитательную работу с министром культуры Владимиром Мединским. Об этом российский лидер заявил во время совещания с членами правительства.

Причиной стал отчет главы Минкультуры о сельских домах культуры, в ходе которого Мединский предположил, что женщинам неинтересно будет смотреть с мужчинами хоккей, сообщает RT. Путина удивило предложение министра сделать в домах культуры отдельные комнаты для просмотра этого вида спорта.

«Это большой зал с огромным телевизором, где мужчины могут посмотреть хоккей, вместе собравшись», — сказал Мединский. Путин прервал его вопросом: «Почему только мужчины?». Министр ответил, что «вместе интереснее, чем дома смотреть». «Вместе интереснее, но почему только с мужчинами? Дмитрий Анатольевич, проведите воспитательную работу с членами правительства», — в шутку сказал президент, обращаясь к премьеру.

Продолжая свою мысль, Мединский отметил, что в ДК также будут места для женщин, где можно побеседовать с подругами, большая библиотека, а также зал для занятий хореографией для детей и гимнастический зал, уточняет «Национальная служба новостей».