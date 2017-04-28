{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,97
Динамика за 2 недели
Евро 62,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 апреля 2017
27 апреля 2017
08:26  28 апреля 2017 0

Власти Венеции ограничат число туристов в городе

Открытая лицензия от 01.09.2016. Татуировки, закат, турист, чемодан, tattoo, татуировки
Часть туристов не сможет попасть в излюбленный городФото: pixabay.com

Власти Венеции хотят ограничить въезд туристов городе. Для этого установят специальные устройства, с помощью которых будет вестись счет в местах, где любят бывать гости города.

По словам градоначальника Венеции Луиджи Бруньяро, серию мероприятий, направленных на ограничение туристического потока, разработали с учетом интересов местного населения, на жизнь которых система никак не повлияет, пишет «Федеральное агентство новостей».

В ближайшее время в Венеции стартует масштабная информационная кампания, в ходе которой будет разъясняться, почему город не способен выдержать нынешнего числа гостей.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров