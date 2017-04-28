08:26 28 апреля 2017 0

Часть туристов не сможет попасть в излюбленный город Фото: pixabay.com

Власти Венеции хотят ограничить въезд туристов городе. Для этого установят специальные устройства, с помощью которых будет вестись счет в местах, где любят бывать гости города.

По словам градоначальника Венеции Луиджи Бруньяро, серию мероприятий, направленных на ограничение туристического потока, разработали с учетом интересов местного населения, на жизнь которых система никак не повлияет, пишет «Федеральное агентство новостей».

В ближайшее время в Венеции стартует масштабная информационная кампания, в ходе которой будет разъясняться, почему город не способен выдержать нынешнего числа гостей.