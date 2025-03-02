Маск сделал неутешительный прогноз для Зеленского

Маск: Зеленский сильно навредил себе в глазах общественности
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Маск заявил, что Зеленский после перепалки с Трампом, сильно испортил свой образ в глазах людей
Маск заявил, что Зеленский после перепалки с Трампом, сильно испортил свой образ в глазах людей Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Украинский лидер Владимир Зеленский ухудшил свой образ в глаза американцев после скандала с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщил американский бизнесмен Илон Маск.

«Зеленский сильно навредил себе в глазах общественности. Просто факт», — написал Маск в соцсети Х. 

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне прошла 28 февраля. На ней лидеры двух стран вступили в перепалку. Президент США обвинил Зеленского в неблагодарности, напомнив про объем выделенной финансовой помощи. Он также разозлился из-за нежелания украинского лидера мирно урегулировать конфликт с Россией. В итоге Зеленский был вынужден экстренно покинуть Белый дом. Позже в соцсети Х Илон Маск заявил, что Зеленский своим поведением на переговорах с Дональдом Трампом уничтожил себя в глазах американского народа, передает RT. 

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Украинский лидер Владимир Зеленский ухудшил свой образ в глаза американцев после скандала с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщил американский бизнесмен Илон Маск. «Зеленский сильно навредил себе в глазах общественности. Просто факт», — написал Маск в соцсети Х.  Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне прошла 28 февраля. На ней лидеры двух стран вступили в перепалку. Президент США обвинил Зеленского в неблагодарности, напомнив про объем выделенной финансовой помощи. Он также разозлился из-за нежелания украинского лидера мирно урегулировать конфликт с Россией. В итоге Зеленский был вынужден экстренно покинуть Белый дом. Позже в соцсети Х Илон Маск заявил, что Зеленский своим поведением на переговорах с Дональдом Трампом уничтожил себя в глазах американского народа, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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